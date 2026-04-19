Atlas gana el último 'clásico' Orlegi y sigue con vida

La noche en la Comarca Lagunera no fue una simple despedida empresarial; fue el retrato de dos realidades opuestas que se cruzaron por última vez bajo el mismo techo corporativo. En el cierre de la Jornada 15 del Clausura 2026, el Atlas se impuso 1-0 a Santos Laguna en el Estadio TSM , un resultado que inyecta vida a los Zorros y termina de hundir en la miseria deportiva a unos Guerreros que parecen haber olvidado cómo se compite.

Este enfrentamiento marcó el punto final de la era de "hermandad" entre ambas instituciones. Con la venta del Atlas a un paso de hacerse oficial ante la Asamblea de Dueños para el Apertura 2026, el duelo careció de la cortesía familiar y se volcó hacia la urgencia tapatía. El destino del encuentro se selló temprano, al minuto 21cuando el defensor argentino Manuel Capasso se levantó en el área para conectar un sólido remate de cabeza que dejó sin opciones al guardameta local.

Lo mostrado en los poco más de 90 minutos en Torreón fue una explicación de por qué Santos Laguna habita el sótano de la tabla general. El equipo de la Comarca es hoy un conjunto sin alma, con nulo trabajo colectivo y una confianza pulverizada . La crisis no es solo de resultados, sino de calidad; Santos deambula en la cancha sin una idea clara, siendo un espectador más de su propia debacle.

La tragedia lagunera se sintetizó en un penal que pudo cambiar el rumbo. Lucas Di Yorio tuvo en sus botines el empate, pero ejecutó la pena máxima de manera displicente, sin la fuerza ni la colocación que la situación exigía. Fue entonces cuando emergió la figura de la noche.

Con una atajada monumental, Camilo Vargas detuvo el disparo de Di Yorio, silenciando el TSM y escribiendo su nombre con letras de oro en los libros de historia del futbol mexicano . Con esta intervención, el colombiano alcanzó los 17 penales atajados en México, rompiendo el récord histórico que ostentaba Federico Vilar. Camilo no solo salvó los tres puntos; reafirmó por qué es el pilar sobre el cual se construyó la época más gloriosa de la institución.

Con este triunfo, el Atlas escala hasta la séptima posición de la clasificación general, metiéndose de lleno en la pelea por un boleto directo a la Liguilla. Sin embargo, el camino no permite descansos. En esta semana de jornada doble, los Rojinegros buscarán dar el golpe definitivo: primero recibirán a los Tigres este miércoles en el Estadio Jalisco, para luego cerrar la fase regular visitando al América en el Estadio Azteca el fin de semana. El último baile de Orlegi con el Atlas parece estar destinado a terminar en la fiesta grande.

IMAGO7.

ALINEACIONES

SANTOS

PORTERO

1. Carlos Acevedo

DEFENSAS

22. Kevin Picón

(88’ 29. T. Jiménez)

14. Efraín Orona

35. Kevin Balanta

17. Emmanuel Echeverría

MEDIOCAMPISTAS

5. Aldo López

(46’ 193. L. Gómez)

6. Javier Güemez

(88’ 24. D. Medina)

8. Salvador Mariscal

(77’ 7. C. Dájome)

DELANTEROS

10. Ezequiel Bullaude

21. Francisco Villalba

(78’ 26. R. Sordo)

9. Lucas Di Yorio

D.T. Roberto Tapia

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

25. Jorge Rodríguez

15. Paulo Ramírez

(61’ 6. E. Zaldívar)

MEDIOCAMPISTAS

11. Diego González

(61’ 251. L. Gamboa)

26. Aldo Rocha

27. Víctor Ríos

DELANTEROS

58. Arturo González

(56’ 8. M. García)

19. Eduardo Aguirre

(77’ 9. A. Rodríguez)

D.T. Diego Cocca

SV