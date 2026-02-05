El duelo entre Xolos de Tijuana y Puebla se disputará este viernes 6 de febrero como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto fronterizo llega con paso invicto y buscará extender esa racha en casa, mientras que la escuadra poblana intentará sumar puntos que le permitan escalar posiciones. Por si desea ver el juego, te compartimos el horario y dónde verlo EN VIVO.

Xolos vs Puebla: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

Xolos ha mostrado consistencia en el arranque del Clausura 2026. Con seis puntos producto de una victoria y tres empates, el equipo dirigido por Sebastián Abreu se mantiene dentro de los primeros lugares de la Tabla General y viene de igualar 2-2 en su visita a Monterrey, resultado que reforzó la visión positiva sobre su funcionamiento colectivo.

El cuerpo técnico de Tijuana ha destacado el crecimiento competitivo del plantel, especialmente tras enfrentar a conjuntos como América y Monterrey.

Puebla, por su parte, llega motivado luego de empatar sin goles ante Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, en un partido marcado por la intensidad y las dificultades disciplinarias. El equipo camotero ha sumado cuatro puntos tras cuatro jornadas y se ubica en la parte media-baja de la clasificación.

El técnico Albert Espigares reconoció que las expulsiones consecutivas han condicionado el rendimiento de su equipo, por lo que uno de los objetivos inmediatos será ajustar ese aspecto para competir en mejores condiciones durante el resto del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Puebla de la J5 - Liga MX

Será el viernes 6 de febrero cuando Xolos de Tijuana reciba a Puebla en el Estadio Caliente, en Tijuana, por la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por streaming También podrás seguir el resultado en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: viernes 6 de febrero, 21:00 horas

viernes 6 de febrero, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

