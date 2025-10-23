Después de vencer al León en casa y generar una gran conexión con su afición, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, se declaró listo de cara al duelo de este sábado ante Chivas, luego de que aseguró que esta victoria les dio mucha fe y confianza para el Clásico Tapatío.

“Es el rival, él es el clásico de la ciudad y sabemos que es especial. Signifique lo que signifique, ganarlo es un tema de orgullo, un tema de darle alegría a la gente, así que lo empezaremos a palpar a partir de mañana. Y también somos conscientes de que, bueno, estamos en una situación en la cual los puntos son muy valiosos para lograr nuestro objetivo. Así que, bueno, esto seguramente nos dará mucha fe, mucha confianza, pero sabemos que el clásico es el clásico, así que vamos a descansar bien para lo que viene”, señaló.

De igual manera, reconoció que le gustó la versión de esta noche de su equipo, ya que es lo más cercano a la propuesta que busca implementar en el terreno de juego.

“Creo que hoy el equipo estuvo a la altura. Siempre, cuando uno llega, trata de trabajar todos los conceptos: lo defensivo, la posesión, la pelota parada, manejar los tiempos, los goles. Y creo que en todos esos conceptos, el equipo viene creciendo cada día más. Hoy, el equipo me gustó, me gustó la solidez, me gustó el orden, me gustó la posesión, me gustó el manejar los tiempos, saber cuándo tener la pelota y cuándo atacar. Y la verdad que es felicitar a los muchachos, porque vienen haciendo un esfuerzo muy grande todos los días, y no éramos el equipo que jugó en San Luis. Somos más parecidos a esto”, agregó.

Al final, enfatizó que no le gusta la frase de ganar ‘a lo Atlas’, por lo que, a manera de broma, puntualizó que le agrada más que la gente vaya por comida y cuando regrese, su equipo siga ganando.

“Sabes, a mí no me gusta esa frase, esto me gusta, que la gente venga, que disfrute, que vea a su equipo ganar y que se tenga que ir a comprar un hot dog y vuelva; el equipo sigue ganando, eso es lo que a mí me gusta. Y la verdad, hoy el equipo estuvo muy bien, así que vuelvo a repetir, felicitar a los muchachos, agradecer a la gente siempre por el apoyo; la necesitamos, necesitamos que siga viniendo, que nos siga alentando porque estamos creciendo y hay que poner al club en otro lugar, a eso vinimos, vamos juntos que vamos bien”, concluyó.

CT