Después de que León cayó en la cancha del Estadio Jalisco, el director técnico del conjunto Esmeralda Ignacio Ambriz, reconoció que, tras la caída de esta noche se alejó la posibilidad de una posible clasificación, después de que ya no depende de ellos un posible pase a la fase final del campeonato.

“Hoy creo que no, no estuvimos bien, se aleja mucho; yo creo que era un poco lo que estábamos al pendiente de poder, que dependíamos de nosotros; hoy no dependemos de nosotros, dependemos de muchos resultados y, bueno, hasta el final quedan tres partidos y necesitamos dar la cara.

“Con mi llegada y con los partidos anteriores ya son cinco partidos sin ganar, entonces eso también, no te creas, empieza a cargar una ‘maletita’ de no ganar, de que el equipo va perdiendo confianza y ahora, pues simplemente es el trabajo el que nos tiene que salir adelante y ya pensar en Pumas, que él también va a ser un partido muy complicado”, señaló.

Asimismo, reconoció que la lesión de Rogelio Funes Mori fue clave en la derrota de esta noche, ya que cambió por completo el juego, además de que reconoció que su equipo no generó una sola ocasión clara de gol.

“Te cambia todo lo que habías trabajado durante la semana, después la lesión de Rogelio, muy temprano también, no te creas, nos hizo cambiar, y eso, el plan que traemos, pues, se te cae, y luego, el más perdiendo cero, y la verdad que tengo muy buen equipo que hoy está Atlas, que con la llegada de Diego ha mejorado bastante, y después, bueno, intentamos, con los cambios, generar un poquito más de ritmo, tener un poquito más de la presión, pero comparto contigo que no tuvimos ninguna ocasión de gol”, concluyó.

CT