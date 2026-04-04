Atlas cae ante León y suma cuatro duelos sin ganar

El Atlas atraviesa su momento más crítico en lo que va del Clausura 2026. Tras la reanudación del torneo por la Fecha FIFA, los dirigidos por Diego Cocca sumaron su cuarto partido consecutivo sin ganar al caer 2-0 frente al León en el Estadio Nou Camp , un resultado que enciende las alarmas en el seno rojinegro.

La debacle comenzó temprano. Apenas al minuto 13, una notable desatención de la zaga tapatía permitió que el colombiano Diber Cambindo pusiera en ventaja a los Esmeraldas. El Atlas intentó reaccionar, pero la falta de contundencia, problema recurrente este semestre y la mala fortuna mermaron sus aspiraciones. El panorama se volvió sombrío al minuto 39, cuando Jorge Rodríguez vio la tarjeta roja por una entrada a destiempo, dejando a los Zorros con diez hombres y obligando a Cocca a replantear un esquema que ya lucía frágil.

A pesar de la inferioridad numérica, Atlas mantuvo cierta dignidad defensiva durante el segundo tiempo, buscando el empate mediante destellos individuales. Sin embargo, la estocada final llegó en el tiempo de compensación; al 92', Daniel Arcila aprovechó los espacios largos para sentenciar el marcador y hundir las esperanzas de los visitantes.

Con esta derrota, el Atlas suma apenas dos puntos de los últimos 12 disputados (empates ante Toluca y Querétaro, y caídas contra Chivas y León) . Aunque los resultados de otros frentes en esta Jornada 13, como el tropiezo de Tigres y Rayados, le han permitido mantenerse milagrosamente en zona de Liguilla con 18 unidades, la brecha con sus perseguidores se ha reducido a la mínima expresión.

El cierre de torneo se presenta como un arma de doble filo. Los Zorros deberán medirse ante Monterrey, Santos, Tigres y América. Si bien sobre el papel estos equipos se ubican debajo del Atlas y atraviesan baches futbolísticos, la jerarquía de sus plantillas representa una amenaza real. Diego Cocca tiene la tarea urgente de recuperar la solidez defensiva y la disciplina táctica si no quiere ver cómo una temporada prometedora se escapa en la última curva del certamen.

ALINEACIONES

LEÓN

PORTERO

23. Óscar García

DEFENSAS

29. José Rodríguez

2. Valentín Gauthier

20. Rodrigo Echeverría

(83’ 16. J. Cortizo)

21. Steven Barreiro

7. Iván Moreno

(46’ 4. B. Colula)

MEDIOCAMPISTAS

26. Salvador Reyes

6. Fernando Beltrán

(62’ 13. J. Arcila)

DELANTEROS

8. Juan Domínguez

(67’ 99. E. Rodríguez)

22. Javier Vallejo

(67’ 11. I. Díaz)

27. Diber Cambindo

D.T. Javier Gandolfi

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

15. Paulo Ramírez

13. Gaddi Aguirre

(57’ 6. E. Zaldívar)

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

25. Jorge Rodríguez

MEDIOCAMPISTAS

199. Sergio Hernández

(72’ 251. L. Gamboa)

26. Aldo Rocha

(72’ 27. V. Ríos)

11. Diego González

DELANTEROS

58. Arturo González

(57’ 3. G. Ferraréis)

19. Eduardo Aguirre

(66’ 9. A. Rodríguez)

D.T. Diego Cocca

SV