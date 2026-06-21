El legendario exfutbolista y directivo español, Andoni Zubizarreta, arribó formalmente a Guadalajara para asumir la Dirección Deportiva del Atlas FC, convirtiéndose en el pilar del ambicioso proyecto comandado por los nuevos dueños del club, Grupo PRODI.

Tras la reciente venta del equipo por parte de Orlegi Sports, la nueva administración liderada por José Miguel Bejos no tardó en dar un golpe de autoridad sobre la mesa . La contratación de Zubizarreta representa una declaración de intenciones internacionales y de máxima exigencia para la institución rojinegra.

"Zubi" llega cobijado por un cartel de élite mundial, respaldado por una imponente trayectoria en los despachos europeos. El ibérico cuenta con la experiencia de haber encabezado proyectos de alta envergadura como director deportivo en el Athletic Club de Bilbao (2001-2004) , el FC Barcelona (2010-2015) —donde gestionó planteles multicampeones de Champions y Liga—, el Olympique de Marsella (2016-2020) y, de manera más reciente, el FC Porto (2024-2025) . Su misión principal será replicar metodologías de primer mundo en La Academia y devolver el protagonismo al conjunto zorro.

Mientras los despachos tapatíos se reestructuran con la jerarquía europea de Zubizarreta, la plantilla de los Zorros no pierde el tiempo. El primer equipo ya se encuentra instalado en la ciudad de Orlando, Florida, donde desarrollan la etapa más intensa de su pretemporada bajo las órdenes de Diego Cocca , buscando la puesta a punto física y táctica de cara al torneo Apertura 2026.

La comitiva rojinegra en Estados Unidos ya incluye a sus dos primeros e importantes refuerzos extranjeros: el mediocampista portugués Luís Esteves y el lateral izquierdo argentino Milton Valenzuela. No obstante, con la ventana de transferencias aún activa y la llegada del nuevo directivo español, las puertas del mercado siguen abiertas de par en par, manteniéndose una alta probabilidad de que arriben más incorporaciones para apuntalar las líneas del plantel en los próximos días.

SV