La directiva de los Rojinegros del Atlas hizo oficial este jueves la incorporación del delantero uruguayo Agustín Rodríguez, quien llega a la madriguera con la encomienda de portar el emblemático dorsal "9" y cubrir la vacante dejada por Uros Durdevic. En una conferencia de prensa celebrada en la Academia AGA, el atacante de 27 años fue presentado formalmente ante los medios de comunicación y ante algunos aficionados privilegiados , mostrando una ambición que ilusiona a la "Fiel".

El director técnico Diego Cocca no ocultó su entusiasmo por el cierre de esta negociación, destacando que el perfil del charrúa es exactamente lo que el esquema táctico del equipo demandaba, contrastando con lo que dijo al terminar el partido ante Pumas del fin de semana pasado, mostrando cierta molestia hacia su directiva.

“Es un jugador que tiene las características que necesitamos. Estamos ilusionados con que se adapte lo más rápido posible. Estamos presentando a un delantero que tiene gol y atributos para que el equipo siga creciendo”, señaló el estratega argentino, quien confía en que el "Toro" esté listo para tener minutos a la brevedad.

Por su parte, Agustín Rodríguez se mostró conmovido por el recibimiento y la importancia del reto que representa llegar a la Liga MX . “Para mí es un gran paso en mi carrera. Apenas salió la posibilidad le dije a mi representante que quería estar acá. Estoy muy feliz y espero que sea un gran año para todos”, expresó el uruguayo, quien llega procedente del Juventud de Las Piedras con un registro goleador sobresaliente en el último año.

Sobre lo que la afición puede esperar de él en el terreno de juego, Rodríguez fue claro al definir sus fortalezas: “Soy un delantero muy agresivo; me gusta jugar de espalda, buscar los espacios y principalmente hacer goles. Estoy con mucha responsabilidad y compromiso”. Además, confesó que las referencias del club y su apasionada hinchada fueron determinantes para su decisión.

Con el registro oficial ante la Liga MX completado, se espera que Rodríguez pueda integrarse a la convocatoria para el duelo ante Pachuca , iniciando así su etapa en un Atlas que marcha con paso firme en la parte alta de la clasificación general.

Atlas enfrentará a los Tuzos este sábado a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, como parte de la Jornada 6 del Clausura 2026.

SV