En una noche mágica, Armando González se destapó con tres anotaciones en el Clásico Tapatío ante Atlas, uniéndose a la selecta lista de futbolistas que han conseguido marcar un triplete ante el acérrimo rival del Guadalajara.

La “Hormiga”, en una noche de ensueño, abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro; posteriormente, consiguió el segundo gol antes del descanso y, al inicio de la parte complementaria, logró su tercer tanto para cerrar la cuenta de Chivas.

Tuvieron que pasar 13 torneos para que, nuevamente, en un Clásico Tapatío se presentara un hat-trick. La última ocasión ocurrió en el Torneo Clausura 2019, cuando Alexis Vega marcó un triplete en la goleada del Guadalajara 4-1 ante Atlas.

El logro obtenido esta noche por “Hormigol” también remite a la goleada de Chivas en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2015, cuando Marco Fabián consiguió tres dianas para eliminar al conjunto rojinegro, en una de las victorias más recordadas en la historia de los Clásicos Tapatíos.

El ahora mejor goleador mexicano de la Liga MX se suma a la lista de elementos que han conseguido un triplete en los últimos 30 años, junto a figuras como Luis García, quien en su primer Clásico Tapatío se destapó con tres anotaciones en una de las mejores noches de su carrera en el futbol mexicano.

SV