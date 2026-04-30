Chivas llegará con varias bajas en su plantel para el duelo ante Tigres, correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026. El equipo rojiblanco no solo enfrentará ausencias por lesión, sino también por convocatorias a la Selección Mexicana, lo que complica aún más el panorama para el técnico Gabriel Milito.

Entre las bajas confirmadas por lesión destaca Daniel Aguirre, quien salió lesionado en el último partido del torneo regular ante Xolos de Tijuana por un desgarro en la parte superior del muslo izquierdo, por lo que podría estar fuera varias semanas.

A estas ausencias se suman jugadores que fueron requeridos por el Tricolor, lo que obliga al Guadalajara a prescindir de piezas importantes en plena Liguilla.

Raúl Rangel, Luis Romo, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado forman parte de la convocatoria nacional de Javier Aguirre, reduciendo las opciones del equipo rojiblanco en posiciones clave.

Este escenario obliga a Milito a replantear su once inicial y ajustar su estrategia ante un rival como Tigres, que llega con un gran plantel dirigido por Guido Pizarro, además de experiencia en fases finales.

La combinación de lesiones y convocatorias pone a prueba la profundidad de Chivas en uno de los momentos más importantes del torneo, y MIlito tendrá que apostar por canteranos como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Yael Padilla, entre otros.

Pese a las adversidades, el Guadalajara intentará competir y mantenerse con vida en la serie, confiando en la respuesta de sus jugadores disponibles para sacar un resultado positivo en el primer capítulo de la eliminatoria.

¿Qué necisita Chivas para avanzar a semifinales?

Al Rebaño le basta con un empate en el global para avanzar a semifinales, pues el criterio principal para avanzar es la mejor posición en la tabla general al término de la fase regular. Los rojiblancos terminaron en segundo lugar.

Hay que recordar que no cuenta el gol de visitante.

Partido de Ida: Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026

Hora: 19:00 (Centro de México)

Estadio: Universitario

Partido de Vuelta: Chivas vs Tigres

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 19:07 (Centro de México)

Estadio: AKRON

MF