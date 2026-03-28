Checo Pérez muestra confianza en el proceso de Cadillac

El piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez salió al paso de las declaraciones de Mario Andretti y defendió el rendimiento de Cadillac en su temporada debut dentro de la Fórmula 1, en medio de un arranque complejo para la nueva escudería estadounidense.

Luego de que Andretti, asesor del equipo, señalara que tanto Pérez como su compañero Valtteri Bottas lucían “un poco oxidados”, el tapatío respondió con firmeza y destacó el trabajo que han realizado en las primeras carreras del campeonato.

“Estamos rindiendo a un nivel alto”, aseguró Pérez, quien también subrayó que el contexto del equipo debe ser considerado al evaluar los resultados. La escudería Cadillac vive su primera temporada en la máxima categoría, enfrentando el reto de competir ante estructuras consolidadas y con mayor desarrollo técnico.

El mexicano enfatizó que el proceso de adaptación ha sido exigente, pero positivo. “Hay que entender dónde estamos como equipo. Es un proyecto nuevo, con muchas áreas por mejorar, pero el progreso ha sido constante”, explicó, dejando claro que los resultados no reflejan completamente el potencial del conjunto.

Cadillac se integró en 2026 como el undécimo equipo de la parrilla, en una campaña marcada por cambios reglamentarios y una fuerte competencia en la zona media y baja. En ese escenario, Pérez ha asumido un rol clave no solo como piloto, sino como guía en el desarrollo del monoplaza.

Las palabras del mexicano contrastan con la visión más crítica de Andretti, quien ha seguido de cerca la evolución del equipo. Sin embargo, dentro del garaje la percepción es distinta, con un enfoque centrado en el crecimiento a mediano plazo.

“Sabemos que no es fácil, pero estamos construyendo algo importante. Cada carrera nos deja aprendizajes y eso es lo más valioso en este momento”, añadió Pérez.

A pesar de los resultados discretos en las primeras fechas, el piloto jalisciense mantiene el optimismo y apuesta por una mejora progresiva conforme avance la temporada.