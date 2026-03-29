Colombia vs. Francia: Dónde ver el amistoso de la fecha FIFA

La Selección colombiana espera disipar las dudas que dejó tras la caída 2-1 contra Croacia cuando enfrente a Francia hoy en los Estados Unidos, en un partido amistoso que los europeos quieren aprovechar para continuar su mejoría y llegar en la mejor forma a la Copa del Mundo 2026.

Los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, confían en mostrar ante los subcampeones del mundo una mejor versión de la que tuvieron ante Croacia, que en opinión del estratega “fue una prueba importante”.

“Saqué conclusiones positivas y cosas por mejorar, por ejemplo, en los detalles como mover la pelota más rápido, no dejarse presionar y las pelotas quietas”, expresó el entrenador tras el partido del jueves.

Ante los franceses se espera que Lorenzo ponga su once de gala, que fue el mismo que salió ante los croatas e incluye, entre otros, a los delanteros Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, del Bayern Munich; el volante Jhon Arias, del Palmeiras, y el central Davinson Sánchez, del Galatasaray.

La selección francesa, por su parte, viene motivada tras vencer 2-1 a Brasil con una actuación muy destacada de Kylian Mbappé, Michael Olise y Hugo Ekitike y espera seguir mejorando frente a los colombianos.

Justamente Mbappé, de jugar ante los cafeteros, buscará anotar por octavo partido consecutivo para igualar este récord de Just Fontaine con Les Bleus.

Por otra parte, la única baja confirmada de los europeos es la del central Dayot Upamecano, expulsado ante Brasil, aunque está en duda la presencia de varias estrellas como Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué por molestias físicas.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 23 de marzo del 2018 cuando los cafeteros se impusieron 3-2 en el Stade de France de París.

Colombia hace parte del Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre la República Democrática del Congo y Jamaica, mientras que Francia está ubicada en el Grupo I con Senegal, Noruega y el vencedor del juego del próximo martes entre Bolivia e Irak.

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