Arsenal buscará tomar ventaja en Portugal

Arsenal y Sporting de Lisboa chocan este martes en el Estadio José Alvalade, en lo que pinta como un duelo inclinado a favor de los Gunners en el papel; sin embargo, los lusitanos pueden dar la gran sorpresa de la ronda y derrumbar un poco más la temporada de ensueño que tenían los ingleses hasta hace dos semanas .

El conjunto dirigido por Mikel Arteta resolvió en casa la eliminatoria previa ante el Bayer Leverkusen, tras un complicado duelo de ida. A pesar de que las cosas en la Premier League están a su favor, con nueve puntos de ventaja en la cima hasta el momento, cerraron marzo eliminados de la Copa de la Liga por el Manchester City y, este sábado, el Southampton —séptimo lugar de la segunda división inglesa— los dejó fuera de la FA Cup, profundizando el bache en el norte de Londres.

La trayectoria del Arsenal en esta temporada de Champions League, a pesar de atravesar su momento más irregular en cuanto a resultados y sensaciones, los coloca como ligeros favoritos , al no haber perdido ninguno de los diez partidos disputados, con apenas un empate.

El José Alvalade, una fortaleza para los lusitanos

Existen argumentos suficientes para que esa ventaja en el papel no sea tan marcada como muchos hubieran esperado al llegar a esta instancia. Los portugueses deberán aprovechar la baja de rendimiento de su rival para tomar ventaja en casa, donde han ganado 19 de sus últimos 21 partidos, con solo una derrota, convirtiendo al José Alvalade en una auténtica fortaleza.

Los Leones viven su mejor temporada europea, al meterse entre los ocho mejores del continente por primera vez desde la campaña 1982-83, luego de remontar una desventaja de tres goles ante el Bodo/Glimt, poniendo fin al sueño noruego. Ahora buscarán alcanzar la primera semifinal de su historia frente a un rival con el que tienen un historial mínimo, reciente y poco favorable.

El único antecedente entre ambos se dio en la fase de liga de la temporada pasada , cuando el Arsenal goleó 1-5 en Lisboa, por lo que el cuadro londinense ya sabe lo que es imponerse en territorio portugués.

Gyökeres, el reencuentro con su pasado

Este encuentro marcará el regreso del sueco Viktor Gyökeres a la que fue su casa durante un par de temporadas, donde detonó su talento para darse a conocer a nivel internacional. El ahora artillero del Arsenal, con cuatro goles en Champions con su club actual, marcó 97 tantos con la camiseta albiverde y levantó tres títulos.

En esta ocasión, podría convertirse en el factor determinante para dejar a su antiguo equipo fuera de la competencia.

SV