Ante el destacado momento que vive, el goleador de Chivas Armando González no solo está haciendo historia con el Guadalajara, sino que también ha comenzado a dejar huella en la Liga MX, ya que actualmente busca convertirse en el futbolista mexicano menor de 23 años con más goles en un torneo corto.

Desde 1996, solo cuatro futbolistas mexicanos menores de 23 años han conseguido más de diez anotaciones en un solo semestre; curiosamente, todos han sido jugadores del Guadalajara.

La “Hormiga” ha cosechado un total de 10 anotaciones en el presente semestre, por lo que ya igualó a futbolistas como José Juan Macías y Javier Hernández, quienes se mantenían como los mexicanos menores de 23 años con más goles en un torneo corto.

Actualmente, Omar Bravo se mantiene como el futbolista que más goles ha registrado en un semestre, ya que, jugando para Chivas con 22 años de edad, obtuvo 12 anotaciones en el Clausura 2003, consiguiendo tres dobletes ante Necaxa, Tecos y Cruz Azul.

Javier Hernández es el segundo futbolista mexicano menor de 23 años con más anotaciones en un semestre. Luego de que consiguió un total de 11 goles en el Apertura 2009, queda en el tercer sitio de la tabla de goleo, solo por detrás de Héctor Mancilla (12 goles) y Emmanuel Villa (17 goles).

Ahora, Armando González buscará igualar la cifra de goles obtenida por “Chicharito” en el presente torneo, ya que solo está a una sola anotación de conseguirlo. También podría superar la marca establecida por Omar Bravo, ya que únicamente está a dos goles de conseguirlo a falta de dos fechas para que termine el actual campeonato.

Mexicanos U23 con más goles en un torneo corto desde 1996:

12 goles - Omar Bravo | 22 años – Torneo Clausura 2003

11 goles - Javier Hernández | 21 años – Torneo Apertura 2009

10 goles - Javier Hernández | 22 años - Torneo Clausura 2010

10 goles - Armando González | 22 años – Torneo Apertura 2025

10 - José Juan Macías | 20 años – Torneo Clausura 2019

