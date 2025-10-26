Armando González, el séptimo jugador de Chivas en marcar un "Hat-trick" en Clásicos Tapatíos

Con la destacada actuación de Armando González ante Atlas en el Clásico Tapatío , en donde marcó un " Hat-trick ", el ahora goleador de Chivas colocó su nombre con letras doradas en el duelo con la rivalidad más añeja del futbol mexicano.

La “Hormiga” se convirtió en el séptimo jugador de Chivas en conseguir un triplete de dianas en el Clásico Tapatío, además de ser el cuarto futbolista en lograr esta cifra en la historia de los torneos cortos del balompié nacional.

El primer futbolista en conseguir un triplete en la historia de los Clásicos Tapatíos fue Pablo “Pablotas” González , quien el 5 de diciembre de 1943 marcó tres anotaciones en la goleada de 7-3 de Chivas ante Atlas, durante la campaña 1943-44.

Diez años después, Adalberto “Dumbo” López anotó otros tres goles ante Atlas, el 15 de noviembre de 1953, en el duelo donde Chivas goleó 5-1 al conjunto rojinegro, en el Estadio Felipe Martínez Sandoval.

Treinta años más tarde, otro futbolista del Guadalajara consiguió un triplete ante Atlas, luego de que Eduardo Cisneros repitió la hazaña el 10 de marzo de 1984, cuando el conjunto rojiblanco se impuso 5-3 a los Rojinegros.

Catorce años después, ya en la época de los torneos cortos, el debutante en el Clásico Tapatío, Luis García , tuvo una noche redonda en la cancha del Estadio Jalisco, al convertir tres anotaciones en la goleada de 4-2 de Chivas sobre Atlas el 24 de octubre de 1998.

El quinto futbolista en conseguir tres goles en el Clásico Tapatío fue Marco Fabián , el 17 de mayo de 2015, en la Liguilla del Torneo Clausura 2015, duelo en el que marcó tres goles en el primer tiempo, convirtiéndose en el protagonista de la eliminación de los Rojinegros con un marcador global de 4-1.

Cuatro años después, Alexis Vega se unió a la lista de futbolistas con un triplete de anotaciones en el Clásico Tapatío, tras poner fin a su sequía goleadora en su primer torneo con Chivas, al convertir un hat-trick en la goleada del Guadalajara por 3-0 ante Atlas, el 16 de febrero de 2019.

