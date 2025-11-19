El Apertura 2025 de la Liga MX inicia su fase final con un vibrante choque de fronteras: Xolos de Tijuana recibe a los Bravos de FC Juárez en el Estadio Caliente, en un duelo directo que otorga el primer boleto a los Cuartos de Final como séptimo sembrado. La apuesta es alta: el ganador asegurará su presencia en la Liguilla y evitará el riesgo de un segundo partido eliminatorio.

El enfrentamiento se presenta con una paridad casi absoluta, reflejada en la tabla general: Xolos finalizó en la séptima posición con 24 puntos, apenas uno por encima de Juárez, que fue octavo con 23. Ambos equipos cosecharon seis victorias en el torneo, un testimonio de su consistencia, pero también de su inestabilidad al no poder asegurar un pase directo entre los seis primeros.

La inercia con la que llegan es quizás la mayor preocupación para ambos entrenadores. Tanto Xolos, bajo la dirección de Sebastián Abreu, como Bravos, comandados por Martín Varini, tuvieron un cierre de campaña titubeante, sumando solo un triunfo en sus últimos seis compromisos. Este pobre rendimiento final añade una capa de tensión a un partido que, por naturaleza, es de vida o muerte. El antecedente en la Jornada 3, un empate 1-1 en Tijuana, anticipa un duelo cerrado y físico.

La ventaja de la localía será un factor crucial para Club Tijuana. El césped sintético del Estadio Caliente es una superficie que suelen dominar, aprovechando el ritmo ofensivo que imprimen sus figuras. En el mediocampo, Kevin Castañeda será el cerebro que busque activar a delanteros como Shamar Nicholson. Para Juárez, la misión será desactivar esa presión en casa. La efectividad de Ángel Zaldívar, quien ya sabe lo que es marcar en la casa de Xolos, será fundamental, respaldado por el dinamismo de Denzell García y la seguridad del portero Sebastián Jurado.

Este Play-In es una oportunidad de redención. Si Xolos consigue la victoria, su premio es un cruce en Cuartos de Final contra el sublíder Tigres UANL. Si Juárez se lleva el triunfo, también enfrentará a los felinos. El perdedor, por su parte, tendrá que esperar al ganador del duelo entre Pachuca y Pumas para jugarse la última carta. Más que un partido, es una final temprana, donde la personalidad y el acierto de sus individualidades definirán quién se mete de lleno a la fiesta grande.

Camino al Play-In

Xolos: Cierra con dudas, sumando solo una victoria en sus últimos seis encuentros de la fase regular. Su principal fortaleza es el Estadio Caliente, donde su ofensiva suele ser más efectiva gracias a la cancha sintética.

FC Juárez: También llega en bajo momento, con una racha similar y una derrota en la última jornada. No obstante, los Bravos son un equipo que ha demostrado ser un "peligro constante fuera de casa" a lo largo del torneo.

Para saber

El enfrentamiento directo en este Apertura 2025 se dio en la Jornada 3, el marcador fue un empate 1-1 en el Estadio Caliente.

SV