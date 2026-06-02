A pocos días del arranque de la Copa del Mundo de 2026, varias selecciones nacionales enfrentan un desafío inesperado que podría afectar sus aspiraciones en el torneo: la ausencia de jugadores clave debido a lesiones de gravedad.

El futbol moderno exige cada vez más a los deportistas, y el calendario saturado de competencias entre ligas locales, torneos continentales y compromisos internacionales ha terminado por cobrar factura. Como resultado, numerosos futbolistas que se perfilaban para ser protagonistas en la máxima justa del balompié no podrán representar a sus países.

Entre las bajas más sensibles destacan jugadores que sufrieron roturas de ligamentos cruzados, lesiones en el tendón de Aquiles, fracturas y problemas musculares severos. Este tipo de padecimientos requiere largos periodos de recuperación, lo que ha dejado sin margen de maniobra a quienes esperaban llegar en condiciones óptimas al Mundial.

Las ausencias no solo afectan a las selecciones desde el punto de vista deportivo, sino también en el aspecto anímico. Muchos de estos futbolistas eran considerados referentes dentro de sus equipos y piezas fundamentales en los esquemas tácticos de sus entrenadores. La necesidad de realizar ajustes de última hora obligará a los cuerpos técnicos a replantear estrategias y convocatorias.

Además de figuras consolidadas, varias jóvenes promesas también quedaron fuera de la competencia, perdiendo la oportunidad de disputar por primera vez el torneo más importante del futbol internacional. Para algunos de ellos, la recuperación se extenderá incluso más allá de la celebración de la Copa del Mundo.

Con el inicio del certamen cada vez más cerca, las selecciones trabajan para adaptarse a este escenario y minimizar el impacto de las ausencias. Mientras tanto, la afición sigue atenta a las últimas novedades médicas y a los movimientos de los equipos, que buscan llegar de la mejor manera posible a una competencia que promete emociones, pero que también estará marcada por las importantes bajas por lesión.