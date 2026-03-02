Este martes se jugará el partido Pachuca vs Necaxa en acciones de la Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 de la Liga MX, en un momento en el que cada resultado puede significar más que los tres puntos en disputa. Los Tuzos intentarán afianzarse en zona de clasificación directa, mientras que los Rayos llegan con la necesidad de sumar y acercarse, en un partido cuya hora de inicio y canales de transmisión EN VIVO te los compartimos en esta nota.

Pachuca ocupa la quinta posición con 14 puntos tras ocho jornadas, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El conjunto hidalguense ha mostrado equilibrio y una diferencia de goles positiva que lo mantiene dentro de los primeros lugares.

Necaxa se encuentra en el puesto 12 con 9 unidades. Los hidrocálidos han alternado resultados positivos, una irregularidad que no les ha dejado meterse en la pelea por la clasificación a la Liguilla.

El resultado podría marcar un ajuste importante en la parte media de la tabla, ya que el resultado podría empujar a algunos de los conjuntos que están dentro de la siguiente fase hasta el momento.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Necaxa de la J9 - Liga MX

Este martes 3 de marzo, Pachuca recibirá a Necaxa en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca , dentro de la J9 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión por streaming. También podrás conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 3 de marzo, 19:00 horas

Martes 3 de marzo, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

