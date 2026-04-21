Rafa Márquez: esto hizo desde su retiro antes de dirigir al Tri hasta el 2030

Tras disputar su quinto mundial consecutivo en Rusia 2018, Rafael Márquez decidió colgar los botines y poner fin a una brillante carrera como jugador profesional. Sin embargo, su innegable pasión por el futbol lo mantuvo estrechamente ligado al deporte desde una nueva trinchera estratégica, buscando siempre aportar su vasta experiencia al balompié nacional.

Su primera gran oportunidad fuera del terreno de juego llegó rápidamente en Jalisco, asumiendo el exigente cargo de presidente deportivo del Atlas FC, el club que lo vio nacer como futbolista. Durante esta intensa etapa directiva, el exdefensor comprendió de primera mano las complejidades de la gestión deportiva, la estructuración de plantillas y la toma de decisiones desde el escritorio.

Aunque su paso por la directiva de la escuadra rojinegra fue relativamente breve, esta valiosa experiencia le sirvió para confirmar que su verdadero lugar estaba mucho más cerca del césped y del vestidor. Fue entonces cuando tomó la firme decisión de mudarse a Europa para prepararse formalmente, estudiando con dedicación para obtener su codiciada licencia UEFA Pro como entrenador profesional.

La aventura europea: forjando su estilo táctico en España

Con el claro objetivo de aprender desde las bases y sin saltarse procesos, el "Káiser de Michoacán" inició su camino en los banquillos dirigiendo al equipo Cadete del RSD Alcalá en el futbol español. Esta modesta pero enriquecedora experiencia fue fundamental para entender la pedagogía del futbol juvenil, pulir su metodología de entrenamiento y desarrollar su propia filosofía de juego.

Su gran salto a la élite de la formación llegó cuando Joan Laporta, presidente blaugrana, le ofreció tomar las riendas del Barcelona Atlètic (anteriormente conocido como Barcelona B). En esta exigente filial, Márquez demostró rápidamente su enorme capacidad táctica al llevar al equipo a disputar los playoffs de ascenso a la Segunda División de España en dos temporadas consecutivas.

Durante su exitosa gestión de 82 partidos oficiales con el filial catalán, el estratega mexicano logró 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas, consolidando un estilo de juego sumamente ofensivo, dinámico y ordenado. Su destacado trabajo no pasó desapercibido en el viejo continente, convirtiéndose en un candidato natural para asumir proyectos de mucha mayor envergadura a nivel internacional.

El llamado del Tri: auxiliar en 2026 y líder absoluto en 2030

El destino profesional de Márquez dio un giro radical y sorpresivo cuando la Federación Mexicana de Futbol le presentó un proyecto deportivo que calificó como irrechazable. El michoacano decidió dejar su zona de confort en Europa para unirse de inmediato al cuerpo técnico de Javier Aguirre, trabajando como su auxiliar principal rumbo a la histórica Copa del Mundo de 2026.

Este audaz movimiento estratégico responde a un plan a largo plazo meticulosamente diseñado por los directivos mexicanos para garantizar una transición exitosa. La intención principal es que Márquez absorba toda la experiencia del "Vasco" Aguirre, conozca a fondo las entrañas del combinado nacional y prepare el terreno antes de asumir el control total del equipo.

Para entender mejor su notable evolución en los banquillos, aquí te presentamos algunos puntos clave de su exitosa transición profesional:

Retiro y gestión (2018-2019): Cuelga los botines tras Rusia 2018 y asume la presidencia deportiva del Atlas, aprendiendo gestión directiva.

Cuelga los botines tras Rusia 2018 y asume la presidencia deportiva del Atlas, aprendiendo gestión directiva. Formación técnica (2020-2021): Obtiene su licencia UEFA Pro y dirige a los juveniles del RSD Alcalá para forjar sus bases.

Obtiene su licencia UEFA Pro y dirige a los juveniles del RSD Alcalá para forjar sus bases. Consolidación (2022-2024): Brilla como estratega del Barcelona Atlètic, rozando el ascenso y potenciando a jóvenes promesas.

Brilla como estratega del Barcelona Atlètic, rozando el ascenso y potenciando a jóvenes promesas. Proyección (2024-2030): Firma como auxiliar del Tri para el Mundial 2026 y asegura la dirección técnica oficial para el ciclo de 2030.

La difícil decisión de abandonar al club catalán generó un intenso debate en medios deportivos, pero el propio exjugador aclaró sus motivos a través de sus redes sociales. Explicó que el inmenso orgullo de representar a su país en un Mundial disputado en casa fue el motor principal que lo impulsó a aceptar este monumental reto profesional.

Además, Márquez enfatizó que su principal objetivo en esta nueva etapa es poder transmitir todos sus conocimientos tácticos, sus inquebrantables valores y su mentalidad ganadora a las nuevas generaciones de futbolistas. Sabe perfectamente que la presión mediática será abrumadora, pero confía en que su jerarquía y liderazgo natural le permitirán ganarse el respeto absoluto del vestidor tricolor.

Hoy, el futuro a mediano y largo plazo de la Selección Mexicana descansa con esperanza en la visión estratégica de uno de sus máximos ídolos históricos. Con una preparación exhaustiva en Europa y un liderazgo comprobado a nivel mundial, Rafael Márquez se perfila como el arquitecto ideal para transformar el futbol mexicano de cara al trascendental Mundial de 2030.

CT