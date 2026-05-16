América y Monterrey definen el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Estadio Ciudad de los Deportes albergará este domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, el partido de vuelta de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas del América y las Rayadas de Monterrey definirán al equipo campeón en un encuentro que registra boletos agotados en el inmueble de la capital del país .

El marcador global se encuentra 1-0 a favor del conjunto regiomontano. En el partido de ida, celebrado el pasado jueves 14 de mayo en el Estadio BBVA, la mediocampista Alice Soto anotó el único tanto del encuentro al minuto 24, tras definir dentro del área luego de recibir un pase filtrado. Durante el segundo tiempo del mismo cotejo, la delantera Christina Burkenroad marcó una segunda anotación para Monterrey; sin embargo, la jugada fue invalidada por el cuerpo arbitral tras la revisión en el sistema de videoarbitraje (VAR) por una posición de fuera de juego.

De acuerdo con el reglamento de competencia de la Liga MX Femenil, los criterios de desempate por posición en la tabla general y goles anotados como visitante quedan sin efecto en la fase final. Ante este panorama, las combinaciones para determinar a la escuadra campeona son las siguientes :

Rayadas de Monterrey obtendrán el campeonato con cualquier victoria o empate en el partido de vuelta. Por su parte, el Club América requiere ganar por una diferencia de dos o más anotaciones para coronarse en el tiempo regular. Si la escuadra local consigue un triunfo por un gol de diferencia, el marcador global quedará empatado y el título se definirá directamente mediante una tanda de penales.

El cuerpo técnico encabezado por Ángel Villacampa en América cuenta en su esquema ofensivo con las delanteras Sarah Luebbert y Scarlett Camberos, quienes acumularon la mayor cantidad de remates a portería en el partido previo, además de la experiencia de la guardameta Sandra Paños.

Por parte de la estratega Amandine Miquel en Monterrey, los reflectores se centran en la portera Paola Manrique, quien completó cuatro atajadas en los primeros 90 minutos de la serie, así como en la distribución de balón de la mediocampista Diana García y la contundencia de la seleccionada juvenil Alice Soto en el último tercio de la cancha.

SV