América vence al Toluca con doblete de Brian Rodríguez

En un juego de estrategias entre André Jardine y Antonio Mohamed, las Águilas del América se impusieron 2-1 al Toluca en el estadio Azteca para conseguir su primera victoria en el regreso a su casa.

En cuatro días, la actitud, intensidad y futbol del América cambió de manera considerable. Después de quedar eliminados en la Concacaf Champions Cup, las Águilas ofrecieron otra cara a su afición.

Con un magistral Brian Rodríguez que firmó un doblete (44' y 50'), el cuadro azulcrema se impuso a unos Diablos Rojos que lucharon hasta el final y vendieron cara la derrota en Santa Úrsula.

Tal vez fue el regaño de Emilio Azcárraga Jean, el amor propio del equipo o la estrategia de Jardine, pero las Águilas fueron otras. Sufrieron los primeros 20 minutos con un Rodolfo Cota destacado, pero con el pasar de los minutos se equilibraron las acciones.

Miguel Vázquez con un autogol al minuto 53 acercó a los mexiquenses, que de a poco comenzaron a desesperarse.

La impotencia del actual bicampeón se vio reflejada en la patada de Helinho a Alan Cervantes. Roja directa para el elemento del cuadro escarlata. Las bancas también hubo un conato de bronca y las acciones subieron de tono.

América se impuso en casa, mostró una mejor cara y aunque aún falta mucho para su mejor versión, hoy duermen en puestos de liguilla con 22 puntos.