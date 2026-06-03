Sudáfrica entrena a puerta abierta en el Estadio Hidalgo: Horarios y cómo asistir gratis

La selección de Sudáfrica entrenará a puerta abierta en el Estadio Hidalgo. El director internacional del grupo Pachuca, Humberto Gándara ya confirmo la presencia de la selección este miércoles 3 de junio a las 16:00 horas.

¿Cómo asistir?

Las puertas del estadio se abren a las 15:00 horas y el entrenamiento comenzará a las 16:00 horas y se espera que el entrenamiento tenga una duración estimada de una hora y media.

Los boletos se repartirán individualmente de manera controlada al ingreso del estadio y se priorizará a personas de la tercera edad o personas con discapacidad.

Se estima una asistencia de ocho mil asistentes, el director subrayó que la logística será ordenada, ya que únicamente la mitad del complejo deportivo estará abierto.

Sudáfrica se hospeda en Pachuca

Sudáfrica aterrizó este martes 2 de junio en Pachuca, Hidalgo en donde la FIFA instaló su campamento base , previo a su encuentro inaugural de la Copa del Mundo el 11 de junio en la Ciudad de México.

La selección se hospedará en el hotel Camino Real en Pachuca el cual será exclusivo para los jugadores y el equipo técnico durante su participación en la justa deportiva.

Además, Gándara detalló que la selección de Sudáfrica tendrá sus entrenamientos diarios en la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

NG