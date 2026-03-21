Juárez y Tigres chocan este domingo en la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. Los dos conjuntos llegan con la necesidad de escalar posiciones antes de que termine el torneo regular. Aquí tienes el horario y los canales para seguir el partido EN VIVO y sin perderte un minuto.

Cómo llegan Juárez vs Tigres a la J12 de la Liga MX

El Estadio Olímpico Benito Juárez será escenario este domingo de un partido en el que el resultado es lo más importante. Ambos equipos necesitan sumar para no rezagarse en la pelea por la siguiente fase.

Juárez está en zona media a baja de la Tabla General con 11 puntos, producto de un torneo irregular que, por ahora, lo mantiene fuera de los puestos de clasificación.

Por su parte, Tigres llega en zona de Liguilla con 17 unidades. Aunque se mantiene en la parte alta de la clasificación, la cercanía de otros equipos lo obliga a buscar el triunfo para no perder terreno.

Con este enfrentamiento termina la actividad del fin de semana, definiendo el acomodo final de los equipos antes de que regresen al vestidor a preparar la siguiente semana de competencia.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Tigres de la J12 - Liga MX

Juárez y Tigres se miden este domingo 22 de marzo en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Clausura 2026, inicia a las 19:00 horas tiempo del centro de México. La transmisión en vivo corre a cargo del streaming. Para conocer el resultado final, consulta EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 22 de marzo, 19:00 horas

Domingo 22 de marzo, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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