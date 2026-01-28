América podría sufrir otra baja sensible

El Club América atraviesa un momento de profunda inestabilidad institucional y deportiva, y los movimientos en Coapa parecen estar lejos de terminar. Tras confirmarse este miércoles la salida de Diego Ramírez de la dirección deportiva, ahora el foco de atención apunta directamente al cuerpo técnico encabezado por André Jardine.

El estratega brasileño podría quedarse sin uno de sus colaboradores más cercanos, su auxiliar técnico Paulo Victor, quien ha recibido una propuesta para regresar a su país y asumir la dirección técnica de la Selección de Brasil Sub 21.

La invitación llegó hace algunos días y, de acuerdo con fuentes cercanas, el entrenador analiza seriamente la posibilidad como un paso importante en su crecimiento profesional.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, la decisión podría concretarse en los próximos días, lo que representaría un nuevo golpe para la planeación deportiva de las Águilas en un momento especialmente delicado.

La posible salida de Paulo Victor se sumaría a la de Kako Pérez, preparador físico brasileño que dejó la institución el año pasado y que formó parte del proyecto que llevó al América a conquistar el histórico tricampeonato. Aquella estructura que sostuvo la época dorada reciente del club parece desmoronarse poco a poco.

Mientras tanto, el equipo no logra encontrar regularidad en la cancha: los resultados no acompañan, los goles escasean y la falta de refuerzos comienza a generar mayor presión sobre la directiva. La incertidumbre que se vive en los altos mandos del club se refleja claramente en el banquillo y en el funcionamiento del equipo.

