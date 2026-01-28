Uriel Antuna llegaría a Pumas y Jorge Ruvalcaba a la MLS

Los Pumas de la UNAM aún no cierran filas en el mercado de fichajes y están muy cerca de concretar lo que sería su sexta incorporación en esta ventana de transferencias. Todo apunta a que Uriel Antuna se convertirá en nuevo futbolista del equipo dirigido por Efraín Juárez, aunque por ahora el anuncio oficial todavía no llega.

El extremo mexicano arribaría para reforzar el ataque auriazul, una zona en la que el club busca mayor profundidad y desequilibrio. Dentro del plantel, la posible llegada del exmundialista ha generado expectativa, pues reconocen su calidad y el impacto que podría tener en el funcionamiento del equipo.

"Todos sabemos el nivel que tiene, creo que, si se llega a dar su llegada al club, sería fantástico tenerlo en el equipo y ojalá se pueda dar", declaró Robert Morales en conferencia de prensa.

Sin embargo, el delantero paraguayo también dejó claro que, por ahora, el grupo está más enfocado en el compromiso inmediato del torneo, ya que no existe información oficial dentro del vestidor sobre la incorporación del atacante mexicano.

"La verdad es que todavía no tenemos esa información clara en el grupo, sí se escuchó, pero sabemos que en las redes sociales salen cosas; nosotros seguimos en lo nuestro, tenemos un partido muy importante el viernes y estamos enfocados en eso", aseguró.

La posible llegada de Antuna se daría como respuesta a la sorpresiva salida de Jorge Ruvalcaba, quien atraviesa sus últimos días como jugador de la institución universitaria y estaría llegando a la MLS. Sobre este tema, Adalberto Carrasquilla reconoció la importancia del extremo mexicano dentro del plantel y aceptó que su partida representará una baja sensible.

"Sabemos que es un jugador importante dentro del club, es un jugador que, para mí, tiene todo para estar en la Selección; es un chico enfocado, que va día tras día y siempre le vamos a desear lo mejor", mencionó el Coco.

El mediocampista panameño explicó que, mientras no se haga oficial la transferencia, Ruvalcaba continúa entrenando con normalidad y preparándose para el partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026. Además, consideró que una eventual salida del canterano también sería una señal positiva del crecimiento de los jóvenes auriazules.

"Ya veremos porque la verdad desconocemos, no hemos hablado con él. Hoy entrenó normal, se está preparando para el viernes, está enfocado, [pero] si llega a pasar, creo que el grupo estaría muy contento al saber que los jugadores siguen creciendo, eso es importante y creo que es la ilusión de cualquier chico", resaltó uno de los líderes de los Pumas.

Mientras tanto, en Ciudad Universitaria la prioridad sigue siendo el compromiso ante Santos, aunque el entorno universitario permanece atento a los movimientos que podrían cambiar el rostro del plantel en los próximos días.

