América lanza jersey inspirado en el Estadio Azteca

Adidas y el Club América unieron fuerzas para presentar el tercer jersey del equipo para la temporada 2025-2026, diseñado como un homenaje al Estadio Azteca, la histórica casa de las Águilas.

La nueva equipación busca resaltar la grandeza del Coloso de Santa Úrsula, que el próximo año será sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión, un hito que ningún otro estadio ha alcanzado en la historia de los mundiales.

"Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza. Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación", escribió el América en un comunicado para presentar su uniforme.

El club destacó además otros detalles del diseño: "En el pecho, el escudo mantiene su diseño tradicional, símbolo de un orgullo intacto y de un legado que trasciende generaciones. Y en el cuello, un detalle que eriza la piel: Nuestra Casa. Porque cada partido comienza ahí, donde el corazón late con más fuerza", agregaron.

El América planea regresar al Estadio Azteca el próximo año, para presumir su nueva indumentaria en el inmueble que lo inspiró.

Actualmente, el equipo continúa en la contienda por el título del Apertura 2025 y se enfrentará a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liga MX, con el objetivo de acercarse a su campeonato número 17 en el fútbol mexicano.

MF