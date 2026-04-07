América empata sin goles con Nashville

El América protagonista y dominante que prometió André Jardine en la previa de la ida de estos cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF no apareció. Fue empate (0-0) en el Geodis Park contra Nashville SC , y el boleto a semifinales se definirá en el estadio Banorte la próxima semana.

La apatía que acompaña a las Águilas en Liga MX se trasladó al plano internacional y ese gol de visitante que pudo marcar la diferencia en este primer combate nunca llegó. En el primer tiempo, el tiro a portería más peligroso pasó por los pies de quién más sino de Alejandro Zendejas, aunque su disparo fue directo a las manos de Brian Schwake.

Nobleza obliga, esta versión "descafeinada" del América, que ocupa el sexto lugar de la tabla de posiciones en la Liga MX, no fue superada por el líder de la Conferencia Este de la MLS. Las grandes figuras del Nashville como Hany Mukhtar, Cristian Espinoza o Sam Surridge, no encontraron la forma de hacerle daño a las Águilas .

Por momentos, América parecía cómodo con el resultado, pero aunque definir en el Coloso de Santa Úrsula el boleto a semifinales supone una ventaja para los azulcremas, un solo gol del cuadro estadounidense en territorio mexicano los pondría en serios problemas.

El "Scratch de Coapa" está lejos de jugar como espera su afición y como demanda su propietario Emilio Azcárraga, quien ha reiterado la "obsesión" por cortar la sequía de 10 años sin conquistar la Copa de Campeones de CONCACAF.

Ahora son cuatro partidos consecutivos los que arrastra el América sin conocer la victoria , y si no sale de este camino, muchas cosas están en riesgo. Se viene el Clásico Joven con Cruz Azul y la vuelta contra Nashville.

Las alarmas están encendidas: si América no despierta, podría acumular un nuevo fracaso internacional en la era de André Jardine.

SV