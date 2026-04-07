Charros de Jalisco apunta al campeonato en LMB con un roster renovado y equilibrado

Los Charros de Jalisco fueron el equipo revelación en la temporada anterior de la Liga Mexicana de Béisbol. En apenas su segundo año de regreso a la competencia veraniega, lograron llegar hasta la Serie del Rey contra todo pronóstico y ante la mirada incrédula de muchos. Por ello, Benjamín Gil, mánager de los caporales, reconoce que la vara quedó muy alta dentro de la franquicia.

Con un roster más equilibrado, fortalecido con peloteros que han destacado en las Grandes Ligas, manteniendo parte de la base que tuvo éxito el año pasado en la LMB y recientemente en la Liga Mexicana del Pacífico, Jalisco encara la temporada con la convicción de tener la capacidad para competir al más alto nivel y pelear por el campeonato .

CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

“El año pasado dejamos la vara muy alta y ya nomás hay un escalón. No quiere decir que es una garantía, pero ahora sé que si les digo a la afición que vamos a ser campeones, quizás me crean un poquito más. También los jugadores ya ven más real el campeonato, lo ven al alcance. Se tiene a un tremendo equipo, y creo que el espectáculo que les van a regalar día con día va a ser algo especial".

“Considero que tenemos un equipo más balanceado que el año pasado. Tenemos muchísima velocidad, más poder que la temporada pasada. Sin embargo, no quiere decir que vamos a depender solamente del cuadrangular o del batazo de fuerza. Vamos a ver mucha más potencia de brazos en el bullpen de lo que hemos vivido en los primeros dos veranos. Somos una organización que viene de menos a más”, mencionó Gil.

Para la próxima campaña que iniciará el viernes 17 de abril para Charros, se redujo el límite de extranjeros por equipo de 20 a 18, esto con la intención de generar más talento local. No obstante, el “Matador” se mostró inconforme con la liga veraniega, debido a que aún no se contemplan a César Gómez y al propio Mateo Gil como mexicanos, acotando para la novena albiazul el uso de peloteros no nacidos en México.

“La LMB no ha hecho lo correcto todavía en hacer mexicano a Mateo, por mencionar un ejemplo. César Gómez, sus padres son mexicanos, los dos nacidos en México, ya representó al país en un Premier 12 y con Mateo, por ahí dicen que su papá es mexicano, estuvo en el Clásico Mundial representando a nuestro país y juega como extranjero en la LMB. Si hay otros equipos que tienen jugadores que han representado en nuestro país en eventos internacionales importantes, deben de ser mexicanos, ¿no? Llámese como se llamen”, finalizó el manejador.

CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

SV