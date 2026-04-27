América confirma la salida de Héctor González Iñárritu

El Club América hizo oficial la salida de Héctor González Iñárritu como presidente operativo, cargo que dejará el próximo 30 de julio tras cuatro años al frente de la gestión administrativa y deportiva de la institución. La decisión, de acuerdo con lo informado, responde a motivos profesionales y se realizará mediante un proceso de transición previamente estructurado.

Durante su gestión, el club registró un crecimiento significativo en ingresos —cercano al 50 por ciento— y fortaleció su presencia en el mercado internacional, consolidándose como una de las organizaciones más influyentes del futbol en el continente.

En el plano comercial, su administración impulsó acuerdos estratégicos con marcas como adidas y Caliente, mientras que a nivel institucional participó en uno de los movimientos más relevantes del club en años recientes: la salida de Águilas CPO a la Bolsa Mexicana de Valores, un paso que reforzó su estructura corporativa.

Los resultados deportivos también acompañaron el proceso. El América vivió bajo su gestión una de sus etapas más exitosas, alcanzando un histórico tricampeonato que reafirmó su protagonismo en el futbol mexicano.

Desde la dirección del grupo, Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, reconoció el impacto del directivo dentro de la organización. Señaló que sus aportaciones fueron determinantes y que su ausencia será significativa para jugadores, cuerpo técnico y directiva, al tiempo que le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Mientras se concreta su salida, la estructura del club se mantiene enfocada en la competencia inmediata. Con la liguilla en marcha, tanto la directiva como el propio González Iñárritu continúan concentrados en el cierre del torneo, en un contexto donde América busca sostener su inercia ganadora antes de abrir un nuevo capítulo en su dirigencia.

MF