Televisa anuncia el regreso de la MLB a sus pantallas en histórico acuerdo

La Major League Baseball (MLB) volverá a la televisión nacional en México luego de que TelevisaUnivisión confirmara un acuerdo de tres años para transmitir los juegos a partir de la Temporada 2026. El convenio incluye también el Clásico Mundial de Béisbol .

El paquete contempla la emisión de 55 partidos de temporada regular cada fin de semana, además de encuentros de sábado y domingo correspondientes a la Serie Divisional y la Serie de Campeonato durante la postemporada. La Serie Mundial se transmitirá completa y en exclusiva por televisión abierta, acompañada de un programa semanal especializado al estilo de “MLB En Vivo”.

Las transmisiones estarán disponibles en Canal 5 y Canal 9, así como en la plataforma de streaming ViX, que ofrecerá los juegos bajo suscripción.

Dominick Balsamo, vicepresidente senior de relaciones con medios globales de la MLB, destacó la alianza como un nuevo capítulo en la relación histórica entre ambas compañías , particularmente en un año marcado por la cercanía del Clásico Mundial 2026 y el inicio de la temporada.

El regreso de la MLB a Televisa retoma una tradición de décadas en la televisión mexicana, que tuvo uno de sus momentos más emblemáticos durante la llamada “Fernandomanía”, cuando Fernando Valenzuela protagonizó en 1981 una temporada histórica al obtener simultáneamente los premios de Novato del Año y Cy Young.

Las transmisiones contarán con la participación de los comentaristas Toño de Valdés y Enrique Burak, quienes encabezarán la cobertura en esta nueva etapa del béisbol de Grandes Ligas en señal abierta.

SV