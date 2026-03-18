Así quedan los cuartos de final de la Champions League: Fechas y cruces

Este miércoles quedaron definidos los cruces de cuartos de final UEFA Champions League, una fase que promete choques de alto voltaje rumbo a la gran final. Los partidos de ida se disputarán entre el 7 y 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 14 y 15 del mismo mes, fechas en las que se conocerá a los semifinalistas de esta edición.

Los favoritos imponen condiciones

La jornada definitiva de los octavos de final transcurrió sin grandes sorpresas. Los equipos que habían tomado ventaja en la ida terminaron por confirmar su superioridad con actuaciones contundentes. El FC Barcelona fue uno de los más destacados, al firmar una goleada histórica de 7-2 sobre el Newcastle United en el Camp Nou, sellando un global de 8-3 que dejó claro su poder ofensivo.

En Inglaterra, el Liverpool FC no tuvo piedad y goleó 4-0 al Galatasaray en Anfield, terminando con el sueño del conjunto otomano. Por su parte, el Atlético de Madrid sufrió en su visita al Tottenham Hotspur, donde cayó 3-2, pero el marcador global de 7-5 le permitió avanzar a la siguiente ronda.

En Alemania, el Bayern Múnich reafirmó su candidatura al título con una actuación sólida que lo coloca como uno de los grandes favoritos para levantar la “Orejona” en Budapest.

En Alemania, el Bayern Múnich reafirmó su candidatura al título con una actuación sólida que lo coloca como uno de los grandes favoritos para levantar la “Orejona” en Budapest. EFE / A. Szilagyi

Cuartos de final de alto voltaje

Con el panorama definido, los cuartos de final prometen enfrentamientos vibrantes. El duelo más atractivo será, sin duda, el que protagonizarán el Real Madrid y el Bayern Múnich, dos gigantes europeos que suelen protagonizar noches memorables en esta competencia.

Otro de los focos estará en el choque entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, quienes recientemente se enfrentaron en una eliminatoria intensa de Copa del Rey que terminó con saldo favorable para los rojiblancos, lo que añade un ingrediente extra de rivalidad.

El Arsenal FC parte como amplio favorito frente al Sporting de Portugal, mientras que el cruce entre el París Saint-Germain y el Liverpool FC luce como uno de los más equilibrados de la ronda.

Así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final

PARTIDOS DE IDA

7 de abril

Sporting CP - Arsenal

Real Madrid - Bayern München

8 de abril

Barcelona - Atlético de Madrid

PSG - Liverpool

PARTIDOS DE VUELTA

14 de abril

Atlético de Madrid - Barcelona

Liverpool - PSG

15 de abril

Arsenal - Sporting CP

Bayern München - Real Madrid

MF