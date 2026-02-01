El puertorriqueño Xander Zayas retuvo este sábado el título superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y se apoderó del mismo cinturón de la Asociación Mundial (AMB) al derrotar por decisión dividida al alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico, en la capital, San Juan.

Zayas, de 23 años, se convirtió en el primer puertorriqueño que logra unificar dos títulos en su país.

Los jueces valoraron el combate con tarjetas de 116-112, 116-112 y 112-116.

"En Puerto Rico también se gana", expresó Zayas, oriundo de la barriada popular Las Margaritas, en Santurce (San Juan).

"Esto es para todos los chamaquitos de Las Margaritas, residenciales y barrios, que lo que sueñen, lo pueden lograr. Gracias por siempre apoyarme. Hoy hicimos historia", agregó Zayas, quien, a su vez, se convirtió en el puertorriqueño más joven en unificar títulos.

Zayas se ha sumado a sus compatriotas y colegas Amanda Serrano, Óscar Collazo y René Santiago, que tienen dos títulos al mismo tiempo.

Con su triunfo de hoy, elevó su balance invicto a 23 triunfos, 19 de ellos por la vía rápida.

"Solo tengo 23 años, estoy empezando. Los peleadores y campeones son ganadores", enfatizó Zayas, al tiempo en que felicitó al alemán Baraou por la pelea.

Los primeros tres asaltos fueron bastantes tranquilos, donde ambos púgiles buscaban las coordenadas para conectar golpes, aunque el mayor número los propinó Zayas, pero sin afectar al alemán.

En el cuarto asalto, Zayas lo dominó completo, y que en cuya vuelta pegó un 'upper' que hizo zarandear a Baraou, de 31 años.

En el quinto episodio, Baraou intensificó la presión y golpeó a Zayas, pero el boricua se mantuvo en control ante una asistencia a la que se sumaron los cantantes Daddy Yankee y Eladio Carrión.

En el séptimo asalto, Baraou presionó a Zayas y lo llevó a las cuerdas en par de ocasiones, tal y como hizo en su pasada pelea ante el cubano Yoenis Téllez, a quien venció el 23 de agosto pasado y le quitó el título que tenía hasta este sábado.

El noveno asalto, hasta ese entonces, fue encendedor y explosivo con efectivos intercambio de golpes que reanimaron los vítores del público.

En el décimo y undécimo asalto los púgiles bajaron el ritmo sin marcar diferencias.