Este domingo 1 de febrero de 2026, la agenda futbolística continúa con partidos para pasar el día. La transmisión EN VIVO estará disponible a través de distintos canales y plataformas, lo que permite a los aficionados seguir cada encuentro en tiempo real.

Para que puedas organizarte sin contratiempos, te dejamos una guía detallada con los horarios y las opciones de transmisión de cada encuentro. El resumen incluye alternativas en televisión abierta, sistemas de cable y servicios de streaming, con la información necesaria para disfrutar del futbol en el momento exacto en que se juegue.

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Pachuca | 17:00 | FOX One |

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs León | 11:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

América vs Pumas | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN |

Pachuca vs Tigres | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Madrid vs Rayo Vallecano | 07:00 | SKY Sports |

Real Betis vs Valencia CF | 09:15 | SKY Sports |

Getafe vs Celta | 11:30 | SKY Sports |

Athletic Club vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Torino vs US Lecce | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Como 1907 vs Atalanta | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

US Cremonese vs Inter Milan | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Parma vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Lyon vs Lille | 08:00 | FOX One |

Nice vs Stade Brestois | 10:15 | FOX One |

Toulouse vs Auxerre | 10:15 | FOX One |

Angers vs Metz | 10:15 | FOX One |

Strasbourg Alsace vs PSG | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Stuttgart vs Freiburg | 08:30 | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs Heidenheim | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 1 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Excelsior vs Ajax | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

PSV Eindhoven vs Feyenoord | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

