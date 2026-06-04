Alineaciones México vs Serbia por el último amistoso antes del Mundial 2026

A solo una semana del histórico debut en el Mundial 2026, la Selección Mexicana se juega esta noche su última carta de preparación. El duelo ante Serbia no es un simple amistoso; es el laboratorio final donde Javier Aguirre definirá el once que buscará la gloria mundialista.

El ensayo final antes de la gran cita

El majestuoso Estadio Nemesio Diez en Toluca se vestirá de gala este jueves 4 de junio para despedir al combinado nacional. La afición mexiquense agotó las entradas rápidamente, demostrando la enorme expectación que genera el equipo en la antesala de la justa mundialista.

Para el estratega nacional, este compromiso representa la oportunidad inmejorable de afinar los últimos detalles tácticos. Tras una serie de concentraciones intensas, los 26 elegidos están listos para demostrar por qué merecen un lugar en el once titular frente a Sudáfrica.

El rival en turno no será un sinodal sencillo, pues Serbia llega con la firme intención de amargar la fiesta tricolor. Aunque los balcánicos no lograron clasificar a la Copa del Mundo, cuentan con una plantilla físicamente imponente y un estilo de juego muy directo.

Curiosamente, el banquillo europeo está comandado por un viejo conocido de la afición azteca: Veljko Paunović. El exentrenador de Chivas y Tigres conoce a la perfección las debilidades del futbolista mexicano, lo que añade un ingrediente extra de complejidad táctica al encuentro.

La necesidad de ambos conjuntos es diametralmente opuesta, pero igual de urgente en términos de orgullo deportivo. Mientras México busca llegar con la moral a tope a su debut en el Estadio Ciudad de México, los serbios intentan iniciar un recambio generacional exitoso.

Las alineaciones que perfilan el debut mundialista

En cuanto al parado táctico, Javier Aguirre no se guardará absolutamente nada y mandará al terreno de juego su formación estelar. El esquema 4-3-3 será la base inamovible para buscar el protagonismo desde el primer minuto, priorizando la posesión del balón.

La portería parece tener un dueño definitivo tras meses de intenso debate en los medios de comunicación. Raúl Rangel, el guardameta del Guadalajara, se perfila para arrancar como titular, consolidando su gran momento bajo los tres postes del equipo nacional.

En la zona defensiva, la central estará resguardada por la dupla europea conformada por César Montes y Johan Vásquez. Por los costados, la experiencia de Jesús Gallardo y la vocación ofensiva de Jorge Sánchez completarán una línea de cuatro que promete mucha solidez.

El mediocampo será el auténtico motor del equipo, liderado por el incombustible capitán Edson Álvarez, quien aportará equilibrio. A su lado, la creatividad de Álvaro Fidalgo y el desparpajo del juvenil Gilberto Mora prometen generar los espacios necesarios al frente.

La delantera tricolor apostará por la contundencia y el desequilibrio individual para romper el cerrojo balcánico. Roberto Alvarado y Alexis Vega ocuparán los extremos, mientras que Raúl Jiménez fungirá como el eje de ataque, buscando capitalizar su excelente momento goleador.

Por su parte, la escuadra de Veljko Paunović saltará al campo con un bloque sumamente compacto y ordenado. Jugadores como Filip Stankovic en el arco intentarán neutralizar los embates locales, apostando por el contragolpe veloz y el juego aéreo como armas principales.

Claves, pronósticos y el camino hacia el Mundial

Para comprender mejor la magnitud de este encuentro, es vital considerar los siguientes puntos clave:

Horario: El silbatazo inicial será a las 20:00 horas.

El silbatazo inicial será a las 20:00 horas. Sede: Los 2 mil 600 metros de altitud de Toluca serán factor.

Los 2 mil 600 metros de altitud de Toluca serán factor. Contexto: Es el ensayo definitivo antes del Mundial.

Las casas de apuestas y los analistas deportivos colocan a la Selección Mexicana como ligera favorita para llevarse la victoria. Sin embargo, la cuota refleja la calidad técnica de los serbios y la incertidumbre natural que rodea a los partidos de preparación.

Más allá del resultado en el marcador, el verdadero triunfo para el cuerpo técnico será terminar los noventa minutos sin lesiones. Preservar la integridad física de los 26 convocados es la máxima prioridad en esta recta final hacia la justa mundialista.

La ilusión de la afición está a tope, soñando con emular o superar las históricas actuaciones de los mundiales pasados. El equipo sabe que jugar en casa representa una presión monumental, pero también una ventaja anímica inigualable que debe aprovecharse.

El ambiente en la capital mexiquense ya respira aroma a Copa del Mundo, con miles de playeras verdes inundando las calles. Este partido de despedida servirá como un abrazo fraterno entre la afición y sus jugadores, sellando un pacto de unidad.

Todo está listo para que ruede el balón en el infierno toluqueño y se escriba el prólogo de esta aventura. México y Serbia prometen regalar un espectáculo digno de la expectativa, dejando la mesa servida para la gran inauguración del Mundial 2026.

CT