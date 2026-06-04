Mundial 2026: Dónde ver EN VIVO España vs. Irak en la previa de la Copa del Mundo

La selección española de futbol se mide este jueves 4 de junio ante su similar de Irak en el Estadio Municipal de Riazor, en A Coruña, en lo que representa su primer ensayo formal de cara a la Copa del Mundo de 2026. El encuentro amistoso marca la despedida de La Roja ante su afición antes de emprender el viaje hacia el continente americano, donde buscará conquistar su segundo campeonato mundial.

España llega a esta fase de preparación con el cartel de vigente campeona de Europa y finalista de la UEFA Nations League, credenciales que la posicionan como una de las favoritas del torneo.

El cuerpo técnico español afrontará este duelo con ausencias significativas, lo que obligará a realizar ajustes en el once inicial y probar nuevas variantes. Jugadores clave en el esquema ofensivo como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no tendrán minutos debido a que se encuentran en la fase final de recuperación de sus respectivas molestias musculares. Asimismo, los futbolistas que recientemente disputaron la final de la Liga de Campeones, como el guardameta David Raya y los mediocampistas Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, se incorporarán a la dinámica del grupo más adelante para evitar sobrecargas físicas y llegar en óptimas condiciones al torneo.

"Seguro que no van a jugar todos. Pero aprovecho para darles las gracias por todo el trabajo que han hecho y cómo se han integrado en el grupo. Son jugadores de mucho futuro e intentaremos que jueguen los más jugadores posibles, pero queremos que el partido sirva. Y en ese planteamiento veremos lo que más nos interesa en cada momento", dijo en rueda de prensa el entrenador español Luis de la Fuente, que también opinó sobre la etiqueta de favorita con que llegarán al Mundial:

"Ser favorita no tiene más importancia que un reconocimiento de lo que hemos hecho hasta ahora", declaró. “Es un Mundial histórico porque es el que más selecciones hay con posibilidades de ganar”.

Por su parte, el conjunto iraquí, dirigido por el estratega Graham Arnold, busca consolidar su estructura defensiva tras una destacada fase de clasificación asiática, donde demostraron ser un equipo rocoso y ordenado.

España e Irak sólo se han enfrentado una vez en partido oficial, el cual ocurrió en la Copa Confederaciones 2009, donde el combinado español se impuso por la mínima diferencia gracias a una solitaria anotación del delantero David Villa. Diecisiete años después, el contexto es completamente distinto, pero la exigencia se mantiene en lo más alto para una selección española que necesita llegar con un ritmo competitivo impecable a su debut en el Grupo H frente a Cabo Verde, programado para el próximo 15 de junio.

Aficionados de Irak reciben a su equipo en A Coruña. EFE/Cabalar

¿Dónde ver España vs. Irak?

Fecha: 4 de junio

Horario: 13:00 horas

Canal: ViX

Alineaciones probables del España vs. Irak

España (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Yéremy Pino.

Irak (4-4-2): Fahad Talib; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ali Jasim, Aimar Sher, Zidane Iqbal, Youssef Amyn; Ali Al-Hamadi y Mohanad Ali.