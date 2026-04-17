Alcaraz y Djokovic son baja del Masters de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid se quedó este viernes sin dos de las raquetas más importantes del circuito. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no disputarán el segundo torneo de maestros en tierra batida, que inicia el próximo miércoles 22 de abril, por diferentes lesiones.

La razón detrás de la baja de Carlos Alcaraz

En el caso del murciano y actual número dos del mundo, se debe a una lesión de muñeca que sufrió en la primera ronda de Barcelona contra el finlandés Otto Virtanen y, a pesar de que logró cerrar el partido con victoria, Carlos Alcaraz confirmó que no podía seguir jugando. El español perderá casi 300 puntos, tras haber alcanzado la final del Conde de Godó en 2025.

La lesión llega en el peor momento para Alcaraz. Tras perder recientemente el puesto de honor en el ranking de la ATP en Montecarlo contra Jannik Sinner y el déficit de unidades en Cataluña, el español no podrá acumular puntos en un torneo que ha conquistado en dos ocasiones (2022 y 2023) para tratar de acercarse de nuevo al italiano en la carrera por la cima del tenis, al no haber jugado en Madrid el año pasado.

En cambio, el propio Sinner, quien tampoco disputó el torneo ibérico, puede aprovechar para descolgarse en la clasificación y afianzarse en el primer puesto. La noticia podría empeorar si el español no consigue llegar en perfecto estado de forma a Roma y Roland Garros, donde defiende los títulos y podría dejar ir más puntos.

Djokovic, fuera por problemas de hombro

Novak Djokovic, por su parte, sigue lidiando con problemas de hombro. "Madrid, desafortunadamente no podré competir en el Abierto de Madrid este año. Sigo recuperándome para volver pronto. Hasta pronto", publicó el serbio en su cuenta de X.

"Nole", que presume tres trofeos madrileños, no juega desde su prematuro adiós en octavos de final de Indian Wells a manos de Jack Draper. Se perdió los Masters de Miami y Montecarlo. No será una costosa baja para él en cuanto a puntos, con solo 10 por defender luego de perder en su debut del año pasado con Matteo Arnaldi.

"Deseamos que estés de vuelta lo antes posible y podamos disfrutar de tu tenis como tantas veces lo hemos hecho en la Caja Mágica", fue el mensaje que le envió el torneo de tenis al ganador de 24 Grand Slams en sus redes sociales.

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