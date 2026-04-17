Este viernes 17 de abril comienza la Jornada 15 (J15) del Torneo Clausura 2026, una fecha que resulta determinante para el orden de la Tabla General, a pocas fechas de que cierre la clase de la fase regular. Al restar tan pocos partidos en el calendario, los equipos que juegan hoy necesitan sumar puntos para no depender de resultados ajenos durante el resto del fin de semana. Las plataformas de transmisión ya tienen confirmada su programación, por lo que los aficionados pueden seguir el inicio de esta jornada sin complicaciones desde esta tarde.

Partidos HOY viernes 17 de abril – Liga MX EN VIVO

La decimoquinta fecha del certamen es el punto donde se concreta el destino de la mayoría de los clubes. Sumar puntos en estos partidos permite a los equipos evitar la zona de eliminación y asegurar una posición favorable para la siguiente fase. Por el contrario, no obtener resultados positivos ahora reduce las opciones de clasificar, lo que obligaría a los equipos a depender de lo que hagan sus rivales en las últimas fechas del calendario regular, o bien, decir adiós de manera temprana.

La actividad de este viernes 17 de abril inicia con dos partidos programados de manera simultánea a las 19:00 horas. Atlético de San Luis recibirá a Pumas UNAM, encuentro que se podrá seguir a través de televisión de paga y por streaming. Al mismo tiempo, Mazatlán se enfrentará a Querétaro con opciones de transmisión en sistemas de cable y televisión abierta. Es un buen horario para seguir los primeros resultados del fin de semana y ver cómo se empieza a mover la clasificación.

Atlético de San Luis vs Pumas UNAM | 19:00 | ESPN y Disney+ |

Mazatlán FC vs Querétaro | 19:00 | Fox Sports y TV Azteca |

Resultados y más de la Liga MX

Para quienes buscan un seguimiento puntual del futbol mexicano, EL INFORMADOR actualiza la información más relevante de la Liga MX. Aquí es posible revisar no solo los marcadores finales y los goles de cada jornada, sino también el impacto que estos resultados tienen en las posiciones. El contenido incluye el calendario de los próximos partidos, facilitando que los aficionados tengan claridad sobre el panorama de la competencia y el desempeño de su equipo en las fechas restantes.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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