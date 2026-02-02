La Liga MX continúa con la actividad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 5 (J5), que se jugará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero. A estas alturas del certamen, los equipos buscan afirmarse en la tabla general, corregir el rumbo tras las primeras cuatro fechas y sumar puntos para no rezagarse en la lucha por la clasificación.

La jornada incluye enfrentamientos de alto calibre como América vs Monterrey y Toluca vs Cruz Azul, además de compromisos importantes para los equipos tapatíos, con Atlas recibiendo a Pumas y Chivas visitando a Mazatlán, en duelos que pueden marcar tendencia en el desarrollo del torneo.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX

Los aficionados podrán seguir todos los encuentros en vivo a través de televisión abierta, señal de paga y diversas plataformas de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la Jornada 5 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 5 del Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 6 de febrero de 2026

Tigres vs Santos

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca

Necaxa vs San Luis

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV

Xolos vs Puebla

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión: FOX One

Mazatlán vs Chivas

Sede: Estadio El Encanto, 21:06 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca

Sábado 7 de febrero de 2026

Toluca vs Cruz Azul

Sede: Estadio Nemesio Diez, 17:00 horas

Transmisión: TV Azteca, FOX One, ViX Premium

Querétaro vs León

Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas

Transmisión: FOX One

Atlas vs Pumas

Sede: Estadio Jalisco, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Pachuca vs Juárez

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

América vs Monterrey

Sede: Estadio Azteca, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF