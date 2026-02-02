Lunes, 02 de Febrero 2026

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

La J5 pone a prueba la regularidad de varios equipos y ofrece cruces que pueden empezar a marcar distancia en la tabla

Por: Oralia López

La actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026 se disputará viernes y sábado. ESPECIAL / CANVA

La Liga MX continúa con la actividad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 5 (J5), que se jugará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero. A estas alturas del certamen, los equipos buscan afirmarse en la tabla general, corregir el rumbo tras las primeras cuatro fechas y sumar puntos para no rezagarse en la lucha por la clasificación.

La jornada incluye enfrentamientos de alto calibre como América vs Monterrey y Toluca vs Cruz Azul, además de compromisos importantes para los equipos tapatíos, con Atlas recibiendo a Pumas y Chivas visitando a Mazatlán, en duelos que pueden marcar tendencia en el desarrollo del torneo.

Los aficionados podrán seguir todos los encuentros en vivo a través de televisión abierta, señal de paga y diversas plataformas de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la Jornada 5 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 5 del Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 6 de febrero de 2026

Tigres vs Santos
  • Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca
Necaxa vs San Luis
  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV
Xolos vs Puebla
  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One
Mazatlán vs Chivas
  • Sede: Estadio El Encanto, 21:06 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca

Sábado 7 de febrero de 2026

Toluca vs Cruz Azul
  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 17:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca, FOX One, ViX Premium
Querétaro vs León
  • Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas
  • Transmisión: FOX One
Atlas vs Pumas
  • Sede: Estadio Jalisco, 19:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
Pachuca vs Juárez
  • Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One
América vs Monterrey
  • Sede: Estadio Azteca, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México
---

