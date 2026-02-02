La Liga MX continúa con la actividad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 5 (J5), que se jugará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero. A estas alturas del certamen, los equipos buscan afirmarse en la tabla general, corregir el rumbo tras las primeras cuatro fechas y sumar puntos para no rezagarse en la lucha por la clasificación.La jornada incluye enfrentamientos de alto calibre como América vs Monterrey y Toluca vs Cruz Azul, además de compromisos importantes para los equipos tapatíos, con Atlas recibiendo a Pumas y Chivas visitando a Mazatlán, en duelos que pueden marcar tendencia en el desarrollo del torneo.Los aficionados podrán seguir todos los encuentros en vivo a través de televisión abierta, señal de paga y diversas plataformas de streaming disponibles en México.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la Jornada 5 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México ---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF