Mundial 2026: Estados Unidos impone autoridad a Australia y sella su pase a la siguiente ronda

Estados Unidos dio un golpe de autoridad en la fase de grupos del Mundial al vencer 2-0 a Australia y sellar su clasificación a la siguiente ronda. En un partido serio, ordenado y con momentos de gran efectividad, el conjunto estadounidense cumplió con el objetivo y confirmó su presencia entre los mejores del torneo.

El encuentro comenzó con intensidad, con ambos equipos disputando el control del mediocampo, pero fue Estados Unidos quien golpeó primero. En los primeros minutos Cameron Burgess abrió el marcador con un gol en propia puerta. El tanto dio tranquilidad al equipo local y convirtió en una fiesta las gradas entre la afición de las Barras y las Estrellas.

Australia intentó reaccionar con transiciones rápidas y mayor presencia ofensiva, pero se encontró con una defensa estadounidense bien organizada y con pocas fisuras. El equipo oceánico tuvo dificultades para generar ocasiones claras, mientras Estados Unidos aprovechaba cada recuperación para salir con velocidad.

El VAR convalida la estocada final

Antes del descanso, llegó el golpe definitivo. Al minuto 43, Alex Freeman apareció para marcar el 2-0 tras un rebote, al aprovechar un cabezazo por alto. Pese a ello el tanto fue anulado por posible fuera de juego, sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, se hizo válido el tanto, por lo que Freeman festejó de gran manera.

El gol cayó en el mejor momento de Estados Unidos y dejó muy cuesta arriba el partido para Australia.

En la segunda mitad, el conjunto estadounidense administró la ventaja con inteligencia. Sin necesidad de arriesgar en exceso, controló la posesión y cerró espacios, evitando cualquier intento de remontada rival.

Australia lo intentó, pero le faltó precisión en los últimos metros. Desperdiciaron ocasiones claras, después de que se empeñaron en buscar alguna falta o penal cerca del área en lugar de acortar distancias para posteriormente pensar en darle la vuelta al encuentro.

El panorama del grupo

Con este triunfo, Estados Unidos no solo sumó tres puntos importantes, sino que aseguró matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda del torneo. El conjunto local muestra solidez defensiva, orden táctico y eficacia en momentos clave, factores que lo convierten en un rival a tener en cuenta en las eliminatorias.

Australia, por su parte, queda contra las cuerdas y obligado a buscar un resultado positivo en la última jornada para mantener vivas sus opciones, después de que con este resultado, le da vida a Paraguay y Turquía, quienes cayeron en su debut.

NG