Afición tapatía festeja y se ilusiona con la selección; coreanos mantienen sus esperanzas

La salida del Estadio Guadalajara se convirtió en una fiesta para los cientos de aficionados que, luego de la victoria de México sobre Corea, se quedaron para celebrar los tres puntos que acercan a la escuadra azteca a la siguiente ronda y, aunque con cierta mesura, los tapatíos ven con buenos ojos el papel que ha hecho el equipo hasta ahora.

Saliendo del partido, muchos de los asistentes al encuentro se quedaron por más de una hora en medio del mariachi y el DJ, bailando, cantando, bebiendo y disfrutando algo de cenar, luego de que por noventa minutos estuvieron amarrados a sus asientos viviendo el drama final del partido y conviviendo con algunos de los visitantes asiáticos que se quedaron a vivir la calidez mexicana.

El "Tala" Rangel se roba los elogios en casa

El resultado un poco más que el funcionamiento hace que la gente ya piense en la siguiente ronda y, en algunos casos, más allá, como Fernando Capín que pronostica un largo trayecto para los de Javier Aguirre.

“Fue un partido complicado, por un momento ellos controlaron pero el Tri también propuso, anotaron y nos vamos tranquilos. Creo que en México no perdemos ni un juego, pasamos a Octavos, Cuartos y en Semifinales ya veremos. Soy fan de Erik Lira, Edson hizo más de lo que debió y son los que pondría hoy sobre la mesa”, platicó.

“Estuvo muy cerrado, no hubo una muy clara de ningún lado y las que hubo fueron circunstanciales. Para mí, tenemos equipo para pasar de Dieciseisavos, competir en Octavos pero no creo que para ir contra los candidatos principales”, fue la opinión de Bernardo Vaca.

Para Marco Rosas fue un partido con altibajos en el que el primer tiempo quedó a deber, pero estuvo satisfecho con el resultado y con los seis puntos “ya pueden pensar en la siguiente fase, a lo mejor con un empate estamos bien, el tema es que se inflen y lleguen confiados, pero pueden llegar al cuarto partido y quizá al quinto”, señaló, además de que destacó la actuación de Julián Quiñones y el “Tala” Rangel con la atajada dramática al final.

La actuación del portero de las Chivas, jugando en su casa, fue aclamada también por Karen Martínez, resaltando que “el portero nos hizo emocionar cuando hizo el paradón que nos puso nerviosos a todos. El partido tuvo un ritmo muy bueno, me ilusiona y hasta donde llegue vamos a estar con ellos”.

Esperanza surcoreana a pesar de la derrota

La otra cara de la moneda la vivieron los aficionados de los Guerreros Taeguk, que llegaron en menor medida este jueves al inmueble, contrastado con la presencia de su primer partido. A pesar de la derrota, no ven la puerta cerrada para clasificar, pero necesitarán voltear rápido la página para enfrentar a Sudáfrica.

“Creo que el marcador no indica el desarrollo del partido y debió haber más goles, México hizo un buen trabajo para vencer a la defensa y lo merecían más. A pesar del resultado somos optimistas, incluso con un empate estaríamos en una buena posición de avanzar pero los partidos no se juegan en el papel, aunque sí creo que vamos a clasificar”, declaró Jay Yoo.

“Fue el partido más complicado que esperábamos en el Mundial. Corea controló el partido y cometieron un solo error con el que perdieron, así es la Copa. Nuestro equipo necesita refrescar la mente, olvidar lo que pasó y dejarlo todo en el próximo partido”, expresó “Yoshi”.

NG