Adiós al Jules Rimet: así nació la Copa que levantó Messi en 2022 y que buscará nuevo dueño en el Mundial 2026

El 18 de diciembre de 2022, el mundo se detuvo para ver a Lionel Messi levantar el trofeo más importante del futbol en Qatar 2022. Sin embargo, pocos aficionados conocen la verdadera historia que esconde esta estatuilla dorada.

La Selección de Argentina logró bordar su tercera estrella en el pecho, pero el galardón que alzaron al cielo de Doha tiene un origen fascinante que se remonta a la década de 1970.

El adiós al trofeo Jules Rimet y el nacimiento de una joya

Para entender el inmenso valor de la actual Copa del Mundo, debemos viajar en el tiempo hasta el Mundial de México 1970.

En aquel torneo histórico, la Selección de Brasil logró coronarse campeona por tercera vez, deslumbrando al planeta con su estilo de juego.

Según las reglas establecidas por el antiguo presidente de la FIFA, el equipo que lograra el tricampeonato tendría el derecho de conservar el trofeo original, conocido como Jules Rimet, de forma permanente.

Al quedarse los brasileños con esa histórica pieza (que lamentablemente sería robada años después en Río de Janeiro), la FIFA se vio en la obligación urgente de crear un nuevo galardón para la edición de Alemania 1974.

Fue entonces cuando se lanzó un ambicioso concurso internacional. Se recibieron propuestas de artistas provenientes de siete países diferentes.

El ganador fue el escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien logró capturar la esencia del triunfo, el esfuerzo físico y la gloria deportiva en una sola pieza magistral.

¿De qué está hecha la Copa del Mundo?

El diseño propuesto por Silvio Gazzaniga rompió con todos los esquemas tradicionales de la época. No era una copa convencional, sino una escultura dinámica y llena de movimiento.

La obra representa a dos figuras humanas que, en un momento de máxima euforia y celebración, sostienen el globo terráqueo con sus manos alzadas.

Pero, ¿qué hace que este trofeo sea tan valioso tanto a nivel económico como simbólico?

Material principal: Está fabricada con oro macizo de 18 quilates, lo que le otorga ese brillo inconfundible ante los flashes de las cámaras.

Está fabricada con oro macizo de 18 quilates, lo que le otorga ese brillo inconfundible ante los flashes de las cámaras. Peso exacto: La estatuilla pesa poco más de 6 kilos, lo que explica por qué los jugadores deben usar ambas manos para alzarla con firmeza.

La estatuilla pesa poco más de 6 kilos, lo que explica por qué los jugadores deben usar ambas manos para alzarla con firmeza. Dimensiones: Tiene una altura de 36 centímetros y una base robusta de 13 centímetros de diámetro.

Tiene una altura de 36 centímetros y una base robusta de 13 centímetros de diámetro. Detalles en la base: Cuenta con dos anillos concéntricos de malaquita verde semipreciosa, un mineral que le da un contraste visual elegante y único.

Cuenta con dos anillos concéntricos de malaquita verde semipreciosa, un mineral que le da un contraste visual elegante y único. Inscripciones ocultas: En la parte inferior de la base, se graban los nombres de los países campeones en su idioma original (por ejemplo, "1986 Argentina" o "2022 Argentina").

Esta combinación de arte puro y metales preciosos convierte a la copa en una de las joyas deportivas más caras y codiciadas de todo el planeta.

El romance de la Selección Argentina con la nueva Copa

Desde que este diseño se introdujo oficialmente en Alemania 1974, solo seis selecciones en todo el mundo han tenido el privilegio de levantarlo. En esta edición de Norteamérica 2026, el trofeo busca nuevo dueño.

La Selección Argentina es, junto con Alemania, el país que más veces ha conquistado esta versión específica del trofeo, sumando tres victorias históricas que marcaron a distintas generaciones.

La primera vez que el oro de Silvio Gazzaniga brilló en manos argentinas fue en el Mundial de 1978, cuando el equipo dirigido por César Luis Menotti se coronó en casa.

Ocho años después, en México 1986, el mundo fue testigo de una de las imágenes más icónicas del deporte: Diego Armando Maradona besando y alzando la copa en el Estadio Azteca.

Finalmente, la larga espera de 36 años culminó en Qatar 2022. En una final de infarto, Lionel Messi logró cumplir el sueño de toda una nación, consolidando el vínculo especial entre su país y este trofeo. Ahora,

La regla de la FIFA: ¿Por qué Argentina no se quedó con el trofeo original?

A pesar de que la escuadra albiceleste ha ganado este trofeo específico en tres ocasiones, no pudo llevárselo a casa para siempre.

A diferencia de lo que ocurrió con el Jules Rimet, la FIFA cambió las reglas del juego para proteger su nueva y valiosa obra maestra.

Actualmente, el reglamento estipula de manera estricta que el trofeo original de oro macizo nunca pasará a ser propiedad definitiva de ninguna federación, sin importar cuántas veces ganen el torneo.

De hecho, desde el año 2006, la copa original ni siquiera se presta a los países campeones para sus exhibiciones locales o desfiles.

¿Cómo funciona entonces la entrega durante la gran final? El protocolo es:

El equipo ganador recibe el trofeo original en el campo de juego exclusivamente para la ceremonia de premiación y las fotografías oficiales.

Una vez terminados los festejos en el césped del estadio, la copa original regresa bajo estricta seguridad a las bóvedas de la FIFA en Zúrich, Suiza.

A cambio, la federación campeona recibe una réplica oficial para llevar a su país.

Esta réplica no es de oro macizo, sino que está hecha de bronce y cuenta con un baño de oro, manteniendo el mismo diseño, peso aparente y tamaño.

La historia de la Copa del Mundo es un reflejo fiel de la pasión que mueve a millones de personas. Desde el ingenio de su creador hasta las lágrimas de alegría de los campeones, este trofeo sigue siendo el máximo símbolo de grandeza.

Para los fanáticos del futbol, conocer estos detalles no solo enriquece la experiencia de ver un Mundial, sino que nos ayuda a dimensionar el peso histórico que cargan los campeones sobre sus hombros.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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