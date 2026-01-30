El duelo entre Atlético San Luis y Chivas se disputará este sábado 31 de enero como parte de la Jornada 4 (J4) del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega como líder e invicto del torneo, mientras que el conjunto potosino busca reafirmar su competitividad ante uno de los equipos más sólidos del certamen. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

San Luis vs Chivas: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos recientes en liga. El equipo dirigido por Gabriel Milito suma tres victorias en tres partidos, con un balance positivo tanto en resultados como en funcionamiento, además de una diferencia de goles favorable que respalda su liderato general. La solidez defensiva y la eficacia ofensiva han sido constantes en el planteamiento rojiblanco.

Uno de los nombres propios en este inicio de torneo ha sido Armando "La Hormiga" González, quien ha capitalizado la confianza del cuerpo técnico tras las salidas de Javier Hernández y Alan Pulido. El delantero rojiblanco ha respondido con goles y presencia ofensiva, consolidándose como una de las piezas más importantes del ataque tapatío.

San Luis, en cambio, ha tenido un desempeño más irregular. Con cuatro puntos tras tres jornadas, el equipo potosino alterna buenos momentos con lapsos de desconcentración. Sin embargo, su victoria ante América en la J2 le permitió ganar confianza y demostrar que puede competir ante rivales de mayor jerarquía, un antecedente que alimenta sus aspiraciones de dar otro golpe como local.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Chivas de la J4 - Liga MX

Este sábado 31 de enero, Atlético San Luis recibirá a Chivas en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí por la J4 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión por señal de paga y streaming.

Fecha y hora: Sábado 31 de enero, 17:00 horas

Sábado 31 de enero, 17:00 horas Estadio: Libertad Financiera, San Luis Potosí

Libertad Financiera, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

