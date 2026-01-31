Nada está definido en la Final del Abierto de Australia 2026. No está asegurado el triunfo del joven número uno del mundo, Carlos Alcaraz, ni la victoria del experto longevo Novak Djokovic ; pero hay una cosa segura este domingo: la cancha arderá (y no precisamente por altas temperatura en Melbourne). Este será un desenlace épico desde el continente oceánico. Te diremos los detalles de la transmisión y el horario de este esperado prometedor combate de gigantes .

El próximo domingo 1 de febrero, se coronará un nuevo monarca luego del reinado de Jannik Sinner, quien se quedó a una victoria de conseguir el tricampeonato. El tenista italiano ganó las dos últimas ediciones del primero de los cuatro Grand Slams que se disputa en la temporada y se quedó cerca de alcanzar su tercera Final consecutiva este viernes ante el serbio. Por tal motivo, el Abierto de Australia 2026 tendrá un nuevo campeón; el español y el serbio lucharán por conquistar su primer trofeo del año .

El camino a la Final

Carlos Alcaraz se instaló en la final tras superar a Alexander Zverev en una épica semifinal que duró cinco horas y media. El murciano se impuso en cinco sets 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 a "Sascha" y disputará su primera final del Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta en su palmarés.

Además, accedió a su octava final de Grand Slams, con tan solo 22 años; alcanzando lo que hicieron Rafael Nadal y Bjorn Borg.

Por su parte, Novak Djokovic también tuvo que emplearse a fondo para vencer a Jannik Sinner, en la otra semifinal, que duró más de cuatro horas. El serbio se llevó la batalla en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) y dejó en el camino al número dos del mundo y actual bicampeón del Abierto de Australia.

De esta manera, "Nole" tratará de conquistar su trofeo número 25 en la historia de los Grand Slams y el número 11 en Australia , siendo el tenista más ganador en la historia. El originario de Belgrado ha ganado 10 finales en Melbourne en las que ha participado (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2020, 2021 y 2023).

Cabe resaltar que, gracias a su triunfo sobre Jannik Sinner, Novak Djokovic asaltará el tercer puesto del Ranking de la ATP, que se actualizará un día después de la final del Abierto de Australia.

El serbio desbancará Alexander Zverev, quien caerá al cuarto sitio de la clasificación; Jannik Sinner se mantendrá en el segundo lugar y Carlos Alcaraz en lo más alto, aunque no se convierta en campeón.

¿Dónde ver el Final del Abierto de Australia 2026?

Fecha : 1 de febrero de 2026

: 1 de febrero de 2026 El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ a partir de las 02:30 horas. ¡No te lo pierdas!

