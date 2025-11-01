Cruz Azul vence al Puebla y sueña con el liderato

El estratega argentino, Nicolás Larcamón, lo advirtió: Cruz Azul no descansará hasta apropiarse del liderato. Dicho y hecho, después de derrotar a La Franja de Puebla por 3-0, los cementeros se adueñaron momentáneamente del primer lugar de la tabla general del Apertura 2025.

Corría el minuto 33 del partido cuando Mateusz Bogusz remató dentro del área, pintando de celeste el estadio Cuauhtémoc. El tanto encendió a la afición visitante, que reconoció el dominio de un equipo sólido en todas sus líneas.

El segundo tanto no tardó en llegar. En el 57, Jeremy Márquez tomó ventaja para los celestes tras una jugada colectiva de gran precisión, reflejo del estilo ofensivo que ha caracterizado a Larcamón en el torneo.

Y rumbo al final del partido, en el 84, Omar Campos selló la victoria de la Máquina con un disparo cruzado imposible para el guardameta poblano.

Por lo pronto, Cruz Azul deberá esperar los resultados de Toluca y Tigres para definir el futuro del liderato.

Los capitalinos llegan embalados a la recta final. En la próxima fecha, la última de la fase regular, le harán frente a los auriazules de Pumas. Ambos con la necesidad de una victoria: los celestes en la búsqueda de concretar el liderato y los universitarios con la urgencia de “colarse” en el play-in del Apertura 2025.

