Los Charros de Jalisco se llevaron el primer juego de la serie contra los Naranjeros de Hermosillo al vencer 9 a 1 en el estadio Panamericano de Zapopan.

En un duelo que tuvo pocas emociones en los primeros tres episodios, fue hasta la cuarta entrada cuando los Charros comenzaron a mostrar su mejor versión, a través de Julián Ornelas, quien abrió la cuenta con un doblete al jardín derecho que impulsó a Bligh Madris y Japhet Amador.

Posteriormente, Ornelas hizo de las suyas de nueva cuenta y cruzó el plato con sencillo de José Juan Aguilar. Jared Serna, con una línea que superó al primera base Darick Hall, envió a Aguilar al pentágono para colocar el 4-0 a favor de Jalisco.

La visita respondió en el quinto episodio, después de que se impuso ante Luis Payán, a través de Agustín Murillo, quien conectó un imparable, se robó la segunda base y anotó gracias a un sencillo productor de Edson García, acercando a los visitantes 4-1.

Ante la respuesta de Hermosillo, los locales hicieron lo propio y respondieron en la parte baja de ese mismo inning, con Julián Ornelas quien remolcó a Bligh Madris para poner el juego 5-1.

Ya en la octava entrada, Charros de Jalisco, cerró la cuenta en la noche, después de fabricar un rally de cuatro carreras para sentenciar el marcador final 9-1. Luis Payán se llevó la victoria, mientras que José Samayoa cargó con la derrota.

La serie continuará este sábado a las 18:00 horas, donde Charros de Jalisco tendrá como abridor a Ronald Medrano, mientras que por Naranjeros será Wilmer Ríos.

