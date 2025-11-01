Sábado, 01 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 1 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad futbolera este sábado 1 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y muchos goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Atlas vs Toluca | 17:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |
  • Monterrey vs Tigres | 19:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |
  • América vs León | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tepatitlán FC vs Club Atlético La Paz | 17:00 horas | AYM Sports |
  • Tampico Madero vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 horas | AYM Sports |
  • Tlaxcala vs Atlético Morelia | 19:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN, ESPN 3 |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Tigres | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • San Luis vs Santos | 17:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN, ESPN 3 |
  • León vs Pumas | 17:00 horas | Tubi, FOX One |
  • Mazatlán vs América | 19:00 horas | Tubi, FOX One |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Villarreal vs Rayo Vallecano | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Sevilla FC | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Athletic Club | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Valencia CF | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Fulham vs Wolverhampton | 09:00 horas | HBO MAX, TNT |
  • Brighton vs Leeds United | 09:00 horas | HBO MAX |
  • Nottingham Forest vs Manchester United | 09:00 horas | FOX, FOX One, Caliente TV |
  • Burnley vs Arsenal | 09:00 horas | HBO MAX |
  • Crystal Palace vs Brentford | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Tottenham vs Chelsea | 11:30 horas | HBO MAX, TNT |
  • Liverpool vs Aston Villa | 14:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Udinese vs Atalanta | 08:00 horas | Disney+ Premium |
  • Napoli vs Como 1907 | 11:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • US Cremonese vs Juventus | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • PSG vs Nice | 10:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • AS Monaco vs Paris FC | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Auxerre vs Olympique Marseille | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One, TV5MONDE |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Mainz 05 vs Werder Bremen | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Union Berlin vs Freiburg | 08:30 horas | SKY Sports |
  • St. Pauli vs Borussia Mönchengladbach | 08:30 horas | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Stuttgart | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Eintracht Frankfurt | 08:30 horas | SKY Sports |
  • FC Bayern vs Bayer Leverkusen | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • Brasil vs Canadá | 09:30 horas | FIFA+ |
  • Corea del Norte vs Japón | 13:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • New York City vs Charlotte FC | 13:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Chicago Fire vs Philadelphia Union | 15:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Nashville SC vs Inter Miami CF | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Dallas vs Vancouver Whitecaps | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Portland Timbers vs San Diego FC | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

