Las selecciones nacionales de Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en el Estadio Boston, en actividad correspondiente a la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo. Con este resultado, ambas escuadras sumaron cuatro unidades en el sector, por lo que la definición de los pases como lídres, a la siguiente ronda del torneo se resolverá en la última fecha de la fase de grupos.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por el control del balón por parte del conjunto inglés. Desde el inicio del primer tiempo, los dirigidos por Thomas Tuchel se posicionaron en territorio rival y administraron la posesión mediante pases cortos entre Declan Rice y Jude Bellingham. Sin embargo, la estructura defensiva planteada por el director técnico de Ghana, Carlos Queiroz, bloqueó los carriles centrales del campo de juego mediante una línea de cinco defensores y cuatro mediocampistas, impidiendo el ingreso de los atacantes europeos al área penal.

Durante la segunda mitad, el cuerpo técnico de Inglaterra realizó modificaciones tácticas con el objetivo de generar dinamismo en las bandas. Anthony Gordon y Djed Spence abandonaron el terreno para permitir el ingreso de Bukayo Saka y el juvenil Nico O’Reilly. Pese a estas sustituciones, el bloque defensivo del conjunto africano mantuvo el orden en los relevos y la concentración en las coberturas aéreas, neutralizando los centros enviados hacia la ofensiva inglesa.

Las oportunidades de gol de mayor claridad ocurrieron en los minutos finales del partido. Nico O’Reilly interceptó un balón en el último tercio del campo y realizó un disparo de media distancia que no logró dirección de portería. Posteriormente, en el tiempo de compensación, el delantero y capitán Harry Kane remató de cabeza un centro enviado desde el costado derecho, pero el balón pasó por un costado del poste derecho defendido por el guardameta Benjamin Asare.

Tras el silbazo final del árbitro, la tabla de posiciones del Grupo L registra a Inglaterra en el primer sitio con cuatro puntos y una diferencia de goles de +2. Por su parte, la selección de Ghana ocupa la segunda posición con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia de goles de +1. La clasificación definitiva de ambas escuadras y el orden de los lideratos se establecerán el próximo sábado 27 de junio, cuando se disputen de manera simultánea los encuentros finales de este sector.

SV