Jalisco vence a Saltillo con paliza incluida en doble cartelera

Los Charros de Jalisco regresaron al Estadio Panamericano con el pie derecho al inaugurar la serie ante los Saraperos de Saltillo con una contundente victoria de 11-1, en el primer duelo de la doble cartelera pactada para este martes y que tuvo una duración de siete entradas.

Castigo temprano a un viejo conocido

Después de una larga gira fuera de casa, la novena jalisciense volvió a su casa y rápidamente encontró el camino del triunfo gracias a una ofensiva explosiva que castigó severamente al pitcheo rival, especialmente a Luis Payán, un viejo conocido de los Charros.

El oriundo de Sinaloa volvió al inmueble de Zapopan, aunque esta vez como enemigo, y no tuvo una buena tarde desde la lomita. Payán apenas logró mantenerse una entrada y un tercio en el juego, tiempo en el que permitió un rally de cuatro carreras que encaminó a Jalisco hacia la victoria.

Ofensiva implacable y pitcheo sólido

Sin embargo, los problemas para los Saraperos no terminaron ahí, ya que su bullpen tampoco encontró la manera de frenar el ataque jalisciense. Los Charros anotaron de manera consecutiva desde la segunda hasta la sexta entrada, incluyendo ofensivas destacadas de tres y dos carreras en el quinto y sexto episodio, respectivamente.

Mateo Gil fue la figura a la ofensiva al irse de 4-3 en el encuentro con cuatro carreras producidas, encabezando un ataque que mostró contundencia y aprovechó cada oportunidad frente a los lanzadores de Saltillo.

Por parte de Jalisco, el trabajo en el montículo también fue clave. Luis Iván Rodríguez se llevó la victoria después de lanzar cinco entradas de calidad, en las que limitó a los Saraperos a solamente seis imparables y consiguió cuatro ponches.

Sin embargo, cuando parecía que Charros conseguiría la blanqueada, Juan Robles permitió que Saltillo evitara el cero en la pizarra, luego de que J.P. Martínez le conectara un doblete productor.

Con el ánimo renovado tras volver a ganar en casa, Jalisco buscará cerrar la jornada con otra victoria. El segundo encuentro del día comenzará aproximadamente a las 16:00 horas, duelo en el que los Charros podrían asegurar la serie.

NG