F1 en Austria: hora, TV, streaming y dónde ver a Checo Pérez en carrera, clasificación y prácticas libres

El campeonato 2026 de la Fórmula 1 avanza y el Gran Premio de Austria promete emociones al límite. Si quieres ver a Checo Pérez dominar uno de los circuitos más cortos del calendario, aquí tienes la guía definitiva de horarios y transmisiones para no perderte ningún detalle.

La máxima categoría del automovilismo mundial continúa su apasionante recorrido en la temporada 2026. Del viernes 26 al domingo 28 de junio, los motores rugirán nuevamente en el continente europeo. El escenario elegido para esta nueva batalla es el emblemático trazado del Red Bull Ring.

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Este circuito es fundamental para las aspiraciones de todos los pilotos de la parrilla. Conocer a la perfección el formato del fin de semana y los horarios es vital para los aficionados. A continuación, se desglosan todos los detalles del evento para que no te pierdas ni un segundo.

El desafío del Red Bull Ring en la Fórmula 1

El circuito ubicado en las montañas de Austria presenta características técnicas muy particulares. Se trata de uno de los trazados más cortos de todo el calendario actual de la competición. Su longitud oficial es de apenas 4 mil 326 kilómetros por cada vuelta completada.

Esta corta distancia significa que los tiempos por vuelta son extremadamente rápidos. Los márgenes de error entre los pilotos se reducen drásticamente en cada sector. Cualquier equivocación en la pista puede costar valiosas posiciones en la tabla de tiempos.

Para esta edición del campeonato, la Fórmula 1 ha decidido mantener el formato tradicional. Esto significa que la estructura del fin de semana se basará en el esquema clásico de competición. Los equipos tendrán tres sesiones de prácticas libres para ajustar sus monoplazas antes de la clasificación.

Este formato tradicional permite a los ingenieros recopilar una mayor cantidad de datos. A diferencia de los fines de semana con formato sprint, aquí hay más margen para probar configuraciones. La puesta a punto será crucial para enfrentar las exigentes curvas del trazado austriaco.

¿Dónde ver a Checo Pérez y el GP de Austria en México?

Seguir la actividad del piloto mexicano Checo Pérez es una prioridad absoluta para los fans. Afortunadamente, en el territorio mexicano existen múltiples opciones de transmisión disponibles. Los aficionados podrán elegir entre televisión por cable o plataformas de streaming digital.

Para quienes prefieren el streaming directo y especializado, F1 TV es la opción global por excelencia. Cualquier usuario con suscripción activa puede acceder a las cámaras a bordo y radios de los equipos. Además, la popular plataforma de entretenimiento Disney+ también ofrecerá la señal en vivo del evento.

Si cuentas con un servicio de televisión de paga, las alternativas son igualmente variadas y accesibles. Los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o de la antena satelital Sky tienen el acceso garantizado. La transmisión televisiva tradicional estará a cargo de las cadenas Fox Sports y Fox Sports Premium.

Horarios oficiales del Gran Premio de Austria 2026

La diferencia horaria con el continente europeo obliga a los aficionados latinoamericanos a madrugar. Toda la actividad oficial en pista se desarrollará durante las primeras horas de la mañana en México. Es sumamente importante programar las alarmas con anticipación para no perderse la acción en vivo.

El viernes 26 de junio comenzará oficialmente la actividad de los monoplazas en la pista austriaca. La primera sesión de entrenamientos, conocida como Práctica 1 (FP1), está programada para iniciar a las 05:30 horas. Unas horas más tarde, la segunda sesión o Práctica 2 (FP2) se llevará a cabo a las 09:00 en punto.

El sábado 27 de junio será un día crucial para definir las aspiraciones de victoria de los competidores. La última sesión de entrenamientos libres, la Práctica 3 (FP3), exigirá levantarse temprano, a las 04:30 horas. Posteriormente, la decisiva sesión de Clasificación definirá el orden de la parrilla de salida a las 08:00 horas.

Finalmente, el domingo 28 de junio se disputará la gran carrera que todos los fanáticos esperan. El semáforo se apagará en la recta principal del Red Bull Ring exactamente a las 07:00 horas. Será el momento culminante y definitivo del esperado Gran Premio de Austria.

La expectativa por ver el desempeño de los vehículos en este escenario es verdaderamente alta. El trazado austriaco siempre garantiza múltiples oportunidades de adelantamientos y estrategias al límite. Los equipos deberán aprovechar al máximo cada minuto disponible durante las tres prácticas libres.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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