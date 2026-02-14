En el marco del Clásico Nacional, las inmediaciones del Estadio Akron se llenaron de actividad desde horas previas al silbatazo inicial, no solo por la expectación del duelo entre Guadalajara y América, sino también por una exposición especial del Ejército Mexicano , que se prepara para celebrar su 113 aniversario el próximo 19 de febrero.

La muestra llamó la atención de cientos de aficionados que, entre camisetas rojiblancas y azulcremas, se acercaron para conocer de cerca parte del equipo y las labores que realiza la institución. Uno de los mayores atractivos fue la posibilidad de interactuar directamente con los elementos presentes, quienes explicaron el uso de distintos implementos y compartieron detalles sobre su trabajo diario en tareas de seguridad y apoyo a la población.

Entre las experiencias más comentadas estuvo la oportunidad de portar indumentaria exclusiva del ejército, como chalecos antibalas. Varios asistentes que se animaron a probarlos coincidieron en que eran “sumamente pesados”, lo que generó asombro y respeto por la exigencia física que implica su uso. Además, los visitantes pudieron tomarse fotografías con parte del armamento exhibido, bajo supervisión del personal militar.

La convivencia también permitió un acercamiento más humano entre ciudadanos y soldados. Niños, jóvenes y adultos aprovecharon para conversar, resolver dudas y agradecer la labor de quienes, día con día, participan en la salvaguarda de la seguridad del país y en misiones de apoyo en desastres naturales.

Así, entre fútbol y ambiente festivo, la exposición se convirtió en un espacio de reconocimiento y cercanía , recordando a los asistentes la relevancia histórica del Ejército Mexicano a unos días de conmemorar más de un siglo de servicio a la nación.

