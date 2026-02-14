Con motivo del Clásico Nacional, autoridades implementaron un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Akron, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los miles de aficionados que se dieron cita para el encuentro. En total, participaron 550 elementos pertenecientes a la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, Policía Vial e Inspección y Vigilancia.

Desde muy temprano se pudo observar una importante presencia de unidades y personal en puntos estratégicos alrededor del inmueble. La movilización respondió a la llegada anticipada de los seguidores , quienes comenzaron a congregarse hasta cinco horas antes del partido para convivir en los alrededores del estadio.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Como ya es tradición en este tipo de encuentros, el ambiente festivo se hizo presente en los estacionamientos, donde familias y grupos de amigos organizaron carnes asadas, música y reuniones previas al silbatazo inicial.

El despliegue incluyó patrullajes constantes, filtros de revisión y orientación a los asistentes para facilitar el ingreso ordenado. Asimismo, cuerpos de emergencia se mantuvieron atentos para atender cualquier eventualidad , priorizando la seguridad y el bienestar de los presentes.

Las autoridades recordaron a la afición que existen objetos prohibidos dentro del recinto, entre ellos artículos punzocortantes, sustancias nocivas, mochilas grandes, maquillaje, pilas portátiles, cascos de motocicleta, alimentos y bebidas, así como pirotecnia, encendedores y dispositivos tipo vape. El llamado fue a respetar las normas y disfrutar del espectáculo con responsabilidad para vivir una jornada segura y en paz.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV